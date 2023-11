ATP-Tour: Die fünf besten deutschen Einzel-Matches 2023

"Jeder nur ein Kreuz" - das haben wir schon beim "Life of Brian" gelernt. Und deshlab haben wir uns pro deutschem ATP-Ass jeweils ein Match ausgesucht. Völlig subjektiv natürlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 18:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff bei seinem Run in Madrid 2023

#1: Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz, Endspiel, Madrid

Darf man in dieser Rubrik wirklich mit einer Niederlage eröffnen? Angesichts der Umstände in Madrid 2023 muss man fast: Denn Jan-Lennard Struff hat sich über die Qualifikation und danach mit Siegen unter anderem gegen Stefanos Tsitsipas bis ins Finale des 1000ers gespielt - und dort dem Titelverteidiger Carlos Alcaraz wirklich alles abverlangt. Struffi hat seinen Zweitwohnsitz am Netz angemeldet, aggressiv gespielt - und musste sich am Ende knapper, als es das Ergebnis besagt, mit 4:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben. Ein paar Wochen später der nächste Herzensbrecher: Da hat Struff im Finale von Stuttgart gegen Frances Tiafoe im Tiebreak des dritten Satzes verloren. In einem ebenfalls unterhaltsamen Match.

#2: Daniel Altmaier vs. Jannik Sinner, Roland-Garros, zweite Runde

Das ist halt die Magie des Best-of-Five-Formats, die sich an ganz besonderen Nachmittagen entfaltet. Wenn ein Favorit leicht ins Wanken gerät - und der vermeintliche Außenseiter die Gunst der Stunde erkennt. Und für sich zu nutzen weiß. Daniel Altmaier ist dies in Roland-Garros gegen Jannik Sinner gelungen - in einem epischen Match, das der Deutsche am Ende mit 6:7 (3), 7:6 (7), 1:6, 7:6 (4) und 7:5 für sich entschied. Dass danach der Tank leer war - keine Überraschung (und eine Freude für Grigor Dimitrov, den folgenden Gegner Altmaiers). Aber an diesen Nachmittag am Bois de Boulogne wird sich Daniel Altmaier noch lange erinnern.

#3: Alexander Zverev vs. Laslo Djere, Hamburg, Finale

Alexander Zverev hat in der abgelaufenen Saison 55 Matches gewonnen. Gerade hinten raus mit dem Erfolg gegen Carlos Alcaraz bei den ATP Finals oder auch dem Sieg gegen Jannik Sinner bei den US Open waren einige Highlights dabei. Indes: Die deutsche Nummer eins hat ganz am Ende des Jahres noch einmal betont, wie wichtig ihm der Titelgewinn in seiner Geburtsstadt Hamburg war. Dort hat Zverev in keinem seiner fünf Partien auch nur einen Satz abgegeben, auch nicht im Endspiel gegen Laslo Djere. Zverev gewann das Finale mit 7:5 und 6:3, legte ein paar Wochen später in Chengdu noch einmal nach.

#4: Yannick Hanfmann vs. Andrey Rublev, Rom, Achtelfinale

Die 1000er-Turniere in Madrid und Rom waren für Yannick Hanfmann schwere Arbeit. Und sind dem Karlsruher dann doch recht leicht von der Hand gegangen. Bei beiden Events musste sich Hanfmann durch die Qualifikation kämpfen. Und weder in der spanischen noch in der italienischen Hauptstadt war danach Schluss. In Madrid schlug Hanfmann zunächst Lorenzo Musetti, unterlag dann Daniel Altmaier. In Rom reichte es sogar für den Viertelfinaleinzug. Auf dem Weg dorthin besiegte Hanfmann etwa den wiedererstarkten Nicolas Jarry und danach Taylor Fritz. Das Meisterstück war aber wohl das 7:6 (5), 4:6 und 6:3 gegen Andrey Rublev in der Runde der letzten acht. Das Aus kam dann gegen den späteren Turniersieger Daniil Medvedev.

#5: Maximilian Marterer vs. Brandon Nakashima, Danderyd (Challenger), Finale

Ja, dieses Highlight am Ende des Tennisjahres wollen wir schon noch mitnehmen. Zumal Maxi sich damit auf Position 90 in den ATP-Charts gespielt hat, damit sicher mit einem Hauptfeld-Auftritt bei den Australian Open planen kann. Und: Brandon Nakashima mag zwar 2023 keine allzu große Saison gespielt haben, ein Sieg gegen den Ex-Shützling von Pat Cash macht aber immer noch einen schlanken Fuß. Und also hat Marterer Nakashima im Finale von Danderyd mit 2:6, 6:4 und 6:3 geputzt. Balsam auch auf die Wunden von Ismaning: Denn da hat Maximilian Marterer trotz einer fast perfekten Aufschlagleistung im Endspiel gegen Antoine Bellier verloren.