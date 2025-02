ATP-Tour: Fernando Verdasco beendet Karriere an der Seite von Novak Djokovic

Fernando Verdasco wird beim ATP-Tour-500-Turnier nun Doha offiziell seine Karriere beenden. Und zwar im Doppel an der Seite von Novak Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 20:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Fernando Verdasco spürt noch ein Turnier in sich

41 Jahre ist Fernando Verdasco jung, da wäre im Doppel auf der ATP-Tour eigentlich noch lange nichts vorbei. Aber Verdasco war Zeit seiner Karriere ja ein grandioser Einzel-Artist, auch wenn in der Bilanz „nur“ sieben Titel auf der ATP-Tour vermerkt sind. Den wichtigsten feierte der dynamische Linkshänder wohl 2010 in Barcelona, sches jähre zuvor hatte er in Valencia seine Premiere als Champion gefeiert.

Im Paarlauf war Fernando Verdasco indes auch kein Nasenbohrer, hat mit David Marrero sieben Championate geholt (darunter die ATP Finals 2013!), den allerersten Turniersieg gab es gemeinsam mit Feliciano Lopez 2004 in Stockholm. Und nun will es Verdasco noch einmal wissen - und wird in der kommenden Woche in Doha mit dem prominentesten Partner überhaupt ein letztes Mal angreifen: mit Novak Djokovic.

Gegen den serbischen Großmeister hat Verdasco insgesamt 15 Mal im Einzel gespielt, gleich die erste Partie bei den US Open 2005 ging in fünf Sätzen an den Spanier. 2010 schlug er Djokovic gleich zweimal hintereinander auf Sand, zunächst in Monte-Carlo, wenige Wochen später in Rom. Insgesamt hat „Nole“ die Nase aber souverän mit 11:4-Siegen vorne.

Und nun begleitet Djokovic seinen alten Weggefährten also bei dessen Ritt in den Sonnenuntergang. Die Sympathien der Fans in Doha werden den beiden sicherlich zufliegen.