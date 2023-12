ATP-Tour: Medvedev, Sinner und Co. - lässige Rivalitäten 2023

Man sieht sich immer zweimal auf der ATP-Tour. Oder aber noch öfter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.12.2023, 09:29 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat die letzten drei Partien gegen Daniil Medvedev gewonnen

Das Frauentennis hat über viele Jahre ja ganz gut von der Erzählung gelebt, dass es eine sportliche Rivalität zwischen Serena Williams und Maria Sharapova gäbe. Das war natürlich nicht der Fall, Serena hat von 22 Matches nur zwei verloren. Zugegeben: Die Niederlage im Wimbledon-Endspiel 2004 hat die US-Ikone schockiert, danach hat Masha aber kein Licht mehr gesehen.

Im Männertennis ist die Sachlage ein bisschen handfester, Novak Djokovic und Rafael Nadal etwa haben sagenhafte 59 Mal gegeneinander gespielt. Djokovic hat mit 30 Siegen die Nase vorne. Vielleicht gibt es ja in der kommenden Saison eine weitere Auflage dieses Klassikers. Möglich wäre dies sogar schon in den frühen Runden der Australian Open. Dort wird Novak Djokovic an Position eins starten, Rafael Nadal nach seiner langen Verletzungspause allerdings ungesetzt.

Nun hat es gerade 2023 ein, zwei Matchups gegeben, die sich doch erstaunlich oft bei Turnieren ergeben haben. Fangen wir mit Andy Murray und Alex de Minaur an: Die beiden durften sich vier Mal aneinander reiben, und stets ist der Australier als Sieger vom Court gegangen. Sowohl in Peking wie auch in Paris-Bercy hätte Murray das Schicksal aber sehr wohl zu seinen Gunsten drehen können, ja, fast müssen.

Sinner poliert Bilanz gegen Medvedev auf

Daniil Medvedev wiederum hat sich an zwei Gegnern so richtig abgearbeitet, mit unterschiedlichen Erfolgen: Jannik Sinner und Alexander Zverev. Gegen Sinner konnte sich der Russe in Rotterdam und Miami noch durchsetzen, die drei jüngsten Partien in Peking, Wien und bei den ATP Finals in Turin gingen aber an den Südtiroler. Im Head-to-Head führt Medvedev damit nur noch mit 6:3.

Gleich sechs Treffen gab es in der abgelaufenen zwischen Medvedev und Zverev. Und lediglich in Cincinnati konnte sich der Deutsche durchsetzen. Allerdings: Lediglich in Rom und in Peking war Medvedev tatsächlich der überlegene Spieler. In den übrigen Partien haben Nuancen den Unterschied gemacht. Das war bei Serena Williams und Maia Sharapova so gut wie nie der Fall.

Ob Novak Djokovic neben Rafael Nadal ein weiter aktueller Rivale erwächst, ist schwer abzuschätzen. Die Treffen mit Carlos Alcaraz (vor allem in Roland-Garros, Wimbledon und Cincinnati) und zuletzt mit Jannik Sinner haben aber Lust auf mehr gemacht.