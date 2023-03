ATP-Tour: Nadal, Alcaraz, Medvedev - in Barcelona gibt es ein Monsterfeld

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona wird ein richtig erlesenes Feld an den Start gehen. Allen voran die beiden Lokalmatadoren Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 13:58 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz tritt in Barcelona als Titelverteidiger an

Es ist ja gute, alte Sitte, dass der Champion des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona nach den offiziellen Feierlichkeiten gemeinsam mit den Ballkindern in den Club-Pool springt. Das wird nicht der einzige Grund sein, warum sich auch in diesem Jahr die Stars in der katalanischen Hauptstadt messen wollen. Das ist natürlich keine gute Nachricht für die Turniere in München und Banja Luka, die in derselben Woche stattfinden wie Barcelona, nämlich vom 17. bis zum 23. April.

Aber gut: Dass mit Rekord-Champion Rafael Nadal und Titelverteidiger Carlos Alcaraz die beiden spanischen Lokalheroen aufschlagen werden, versteht sich von selbst. Nun hat auch Daniil Medvedev seine Zusage gegeben. Der Russe ist zwar kein großer Freund des Sandplatztennis, aber hilft ja nix. Irgendwo muss auch Medvedev zu Spielpraxis kommen.

Rune in Barcelona statt München?

Etwas überraschend taucht der Name Holger Rune auf der von der spanischen Zeitung Marca veröffentlichten Liste der Teilnehmer auf. Denn Rune hat eigentlich klipp und klar gesagt, dass er seinen Titel in München verteidigen möchte. Das Turnier wirbt auch mit dem Namen des Dänen (und mit jenem von Alexander Zverev, der definitiv in der bayerischen Hauptstadt aufschlagen wird).

Abgerundet wird die Sache mit zwei Asche-Experten: Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud. Tsitsipas hat das Jahr gut begonnen, bei den Australian Open das Endspiel erreicht. Ruud dagegen ist nach einer verkorksten Vorbereitung noch auf Formsuche.