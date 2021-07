ATP-Tour: Rafael Nadal kommt in Washington zurück

Rafael Nadal wird beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington wieder in den ATP-Tour-Betrieb einsteigen. Der Spanier hat Wimbledon ausgelassen und wird auch in Tokio bei den Olympischen Spielen fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 18:41 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Washington auf die ATP-Tour zurückkehren

Rafael Nadal verfolgt offenbar einen genauen Plan: Der Spanier, zuletzt im Einsatz bei den French Open, wo er im Halbfinale in einem grandiosen Match im Halbfinale Novak Djokovic unterlag, hat sich den Gewinn der US Open zum Ziel gesetzt. Dazu wird Nadal früher als in den vergangenen Jahren mit seiner nordamerikanischen Hartplatz-Tournee beginnen, nämlich schon in Washington D.C. beim dortigen ATP-Tour-500-Turnier. Das Event startet am 31. Juli mit der Qualifikation, einen Tag also, nachdem in Tokio bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Männer-Einzel vergeben wird. Diese hat Nadal aber schon 2008 in Peking geholt, den Trip nach Japan spart sich der 20-malige Major Champion in diesem Jahr.

Nach Washington stehen die 1000er-Turniere in Toronto und in Cincinnati im Turnierkalender. Ob Nadal allerdings die Reise nach Kanad mitnimmt, muss zumindest bezweifelt werden. Die Einreisebestimmungen eben dort sind restriktiver als in den USA. Im vergangenen Jahr hatte Rafael Nadal gänzlich auf die Reise nach Nordamerika verzichtet, nachdem er 2019 in New York City noch das Finale der US Open in einem Fünf-Satz-Thriller gegen Daniil Medvedev für sich entschieden hatte.

Im vergangenen Herbst hatte Dominic Thiem unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Titel im Billie Jean King National Tennis Center geholt. Eine Titelverteidigung des derzeit am Handgelenk verletzten Österreichers erscheint im Moment allerdings als fraglich.