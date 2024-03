ATP-Tour: Thiem nennt für Estoril, Ofner startet in Marrakech

Nach dem Sunshine Double geht die Sandplatzsaison so richtig los. Und die österreichischen Asse haben sich für unterschiedliche Turniere entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 13:14 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem spielt in den kommenden Wochen auf der Challenger-Tour

Dominic Thiem schaut sich die beiden ATP-Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami in diesem Jahr aus der Ferne an. Der US-Open-Champion von 2020 wird derweil drei Challenger bestreiten, beginnend mit Szekesfehervar in der kommenden Woche. Wenn der Fokus der gesamten Tour dann in Richtung Sand wechselt, wird Thiem in Estoril aufschlagen. Dort steht er fix im Hauptfeld, Landsmann Jurij Rodionov ist zweiter Nachrücker.

Das Turnier in Portugal ist gut besetzt: Denn ganz vorne haben sich mit Hubert Hurkacz und Casper Ruud zwei aktuelle Top-Ten-Spieler in Estoril angesagt. Weiters mit dabei werden Lorenzo Musetti, Arthur Fils oder Alejandro Davidovich Fokina sein. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Daniel Altmaier.

US Boys starten in Houston

Sebastian Ofner wird es nach dem Turnier in Miami dagegen in Marrakech versuchen. Dort sollte der Steirer an Position zwei gesetzt gute Aussichten auf einen tiefen Run haben. Angeführt wird die Entry List Stand jetzt von Laslo Djere. Interessant: Auch Matteo Berrettini wird als Starter geführt. Wie auch Legende Stan Wawrinka.

Parallel findet auch noch das Sandplatzturnier in Houston statt. Dort haben sich mit Ben Shelton, Frances Tiafoe und Tommy Paul drei starke Lokalmatadore angesagt, als vermeintlich bester Sandplatzspieler ist aber Francisco Cerundolo am Start. Auch Yannick hanfmann hat für Houston genannt.