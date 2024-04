ATP Masters Madrid: Alexander Zverev „fühlt sich wohl“

Alexander Zverev bestätigte nach seinem Sieg gegen Denis Shapovalov sein besonders gutes Gefühl in Madrid.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 08:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kann mit den Bedingungen in Madrid durchaus etwas anfangen.

Ohne einen Breakball zuzulassen siegte Alexander Zverev beim ATP Masters in Madrid gegen den in der Weltrangliste nur noch auf Platz 125 gelisteten Denis Shapovalov. Sicherlich ist der Kanadier in seiner aktuellen Form nicht die große Hürde, wie es sich Shapovalov vielleicht selbst erhofft. Jedoch zeigte die deutsche Nummer eins an diesem späten Sonntagabend auch eine sehr reife Leistung.

Es ist nicht nur die reine Statistik, die für den 21-fachen Sieger auf der ATP Tour spricht. Es ist vor allem der Umstand, den das Turnier in Madrid liefert. Die spanische Hauptstadt liegt ca. 700 Meter hoch. Das verändert das Spiel deutlich: „Ich stehe hier beim Return extrem weit hinten. Vor allem durch die Höhe fühle ich hier mich am wohlsten.“

Alexander Zverev zweifacher Titelträger in Madrid

Alexander Zverev erreichte zum siebten Mal das Achtelfinale von Madrid bei der siebten Teilnahme. 2018 und 2021 gab es für den gebürtigen Hamburger die Siegertrophäe am Ende des Turniers. 2022 erreicht der Weltranglistenfünfte ein weiteres Endspiel.

Madrid ist mit seinen Begebenheiten also durchaus ein gutes Pflaster für Zverev. Im Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo sollte die Favoritenrolle daher klar verteilt sein.

