ATP-Tour: Wer kommt 2024 mit neuem Schwung zurück?

Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Pablo Carreno Busta, Denis Shapovalov - diese Spieler waren 2023 besonders von Verletzungen geplagt. Wer kommt in der kommenden Saison am stärksten zurück?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.12.2023, 15:46 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hat seit Wimbledon kein Match mehr bestritten

Schon klar: Die größte Aufmerksamkeit wird das Comeback von Rafael Nadal für sich beanspruchen. Und das natürlich mit Recht, denn der spanischen Legende ist alles zuzutrauen. Auch wenn Nadal nun, nachdem er seine Rückkehr in Adelaide avisiert hat, etwas tiefstapelt und meint, dass er ohne große Erwartungen in die neue Spielzeit geht, die aller Voraussicht nach seine letzte sein wird.

Aber es gibt ja auch noch andere Kandidaten, die in den abgelaufenen fast zwölf Monaten mehr mit ihrem Körper als mit ihren Gegnern zu kämpfen hatten. Auf spanischer Seite fällt einem da sehr schnell Pablo Carreno Busta ein.

Shapovalov seit Wimbledon nicht im Einsatz

Matteo Berrettini ist auch ein Geplagter, vielleicht kann der Römer ja aus dem Davis-Cup-Sieg der Italiener, dem er als Fan beigewohnt hat, Energie ziehen. Das Charisma und die Kombination Aufschlag-Vorhand Berrettinis fehlen jedenfalls auf der Tour (sein Loch in der Rückhand wollen wir an dieser Stelle nur am Rande erwähnen.).

Und dann wäre da noch Denis Shapovalov, der vor etwas mehr als einem Jahr ja in Málaga an der Seite von Félix Auger-Aliassime den Davis Cup geholt hatte. Shapovalov hat aufgrund von Knieproblemen seit Wimbledon nicht mehr gespielt, konnte aber immerhin privat voll punkten - schließlich verlobte sich der Kanadier mit Mirjam Björklund. Zuletzt hat man die beiden bei der Formel 1 in Abu Dhabi gesehen (wie auch einige andere Kollegen), auf dem Court muss Shapo erst wieder beweisen, dass er nach wie vor den nötigen Biss hat. Den wird er auch brauchen: Denn in der ATP-Weltrangliste liegt der Linkshänder nur noch auf Platz 109.