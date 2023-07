ATP: Tsitsipas, Norrie und Co. lassen sich von Los Cabos locken

Das ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos ist auch in diesem Jahr ziemlich stark besetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 15:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wird in dieser Woche in Los Cabos aufschlagen

Jan de Witt, der ehemalige Coach von Gael Monfils, Gilles Simon oder Nikoloz Basilashvili hat vor kurzem in Wimbledon erzählt, dass Los Cabos sich zu einer der netteren Destinationen auf der ATP-Tour entwickelt hat. Man kümmere sich gar prächtig um die Spieler, so Coach de Witt, und die Anlage wird von Jahr zu Jahr besser. Wie es 2023 aussieht, kann der deutsche Trainer in dieser Woche aus erster Hand beurteilen: de Witt wird mit Otto Virtanen in Mexiko vertreten sein.

In einem stark besetzten Tableau. Vorjahres-Champion Daniil Medvedev ist zwar nicht am Start, aber mit Stefanos Tsitsipas haben die Veranstalter einen namhaften „Ersatz“ gefunden. Dazu kommt mit Cameron Norrie ein weiterer prominenter Spieler, der ja auch schon mal in den Top Ten zu finden war.

Paul und Isner lieber nicht in Washington

Überraschend ist hingegen das Auftreten der US-Phalanx: Denn dass Tommy Paul oder John Isner einen Start in Los Cabos gegenüber einem in Washington den Vorzug geben. Noch dazu, wo in der US-amerikanischen Hauptstadt ein 500er-Event ausgetragen wird.

Borna Coric rundet ein starkes Top-Quartett ab - und auch ein Deutscher hat den Eintrag in die Gesetztenliste gefunden: Dominik Koepfer, der zuletzt in Atlanta bewiesen hat, dass er wieder auf dem Weg zurück ist.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos