ATP-Turnier München: Auch Taylor Fritz schlägt auf

Das ATP-Turnier in München kann nach Lokalmatador Alexander Zverev und Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark mit Taylor Fritz einen weiteren prominenten Teilnehmer präsentieren.

Taylor Fritz geht noch kurzfristig beim Turnier in München an den Start.

Wie im Vorjahr schlägt in der kommenden Woche (15. bis 21. April) auch der US-Amerikaner Taylor Fritz, derzeit die Nummer 13 der Weltrangliste, auf der Anlage des MTTC Iphitos auf.

Zu den Attraktionen des Turniers, das ab dem kommenden Jahr von der 250er- in die 500er-Kategorie hochgestuft wird, gehören außerdem Jan-Lennard Struff (25. der Weltrangliste), der Kanadier Felix Auger-Aliassime (35.), der Brite Jack Draper (39.) der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) sowie Matteo Berrettini (Italien), 2019 Finalist in München und danach auch in Wimbledon.

Turnierdirektor Patrik Kühnen sprach angesichts der guten Besetzung des mit insgesamt 651.865 Euro dotierten Turniers am Freitag von einem "absoluten Spitzenfeld". Dementsprechend ist das Turnier (live im BR Fernsehen sowie bei BR24 Sport, Sky, ran.de und Joyn) bereits an allen Tagen so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch sogenannte Anlagenkarten.