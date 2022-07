ATP Umag: Carlos Alcaraz startet souverän, Lorenzo Musetti scheidet aus

Topfavorit Carlos Alcaraz ist beim ATP-250-Turnier in Umag souverän ins Viertelfinale eingezogen. Hamburg-Champion Lorenzo Musetti musste hingegen die Segel streichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.07.2022, 22:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Umag im Viertelfinale

Erfolgreicher Auftakt für Titelverteidiger Carlos Alcaraz beim ATP-250-Turnier in Umag: Der topgesetzte Spanier setzte sich in der ersten Runde des Sandplatzevents souverän mit 6:2 und 6:3 gegen Norbert Gombos durch. In der Runde der letzten acht trifft der 19-Jährige am Freitag auf Facundo Bagnis.

Weniger gut lief es hingegen für Hamburg-Sieger Lorenzo Musetti. Der Italiener, der sich in der Hansestadt im Finale am Sonntag noch in drei Sätzen gegen Alcaraz behauptet hatte, unterlag seinem Landsmann Marco Cecchinato im Achtelfinale klar mit 4:6 und 3:6.

Mit Sebastian Baez musste sich in Umag zudem die Nummer vier des Turniers verabschieden. Der Argentinier unterlag dem italienischen Qualifikanten Marco Agamenone trotz 5:3-Führung im dritten Satz mit 6:3, 1:6 und 5:7.

Der an Position zwei gesetzte Jannik Sinner hatte bereits am Mittwoch den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der 20-Jährige schlug Jaume Munar mit 6:4 und 6:4.

