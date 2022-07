ATP Umag: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner fixieren Traumfinale

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden beim ATP-250-Turnier in Umag das Finale bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.07.2022, 22:24 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hatte am Samstag lange zu kämpfen

Das ATP-250-Turnier in Umag hat sein Traumfinale: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zogen am Samstag ins Endspiel ein und dürften somit nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Turnierveranstaltern für Begeisterung gesorgt haben. Der Weg ins Finale gestaltete sich bei den beiden topgesetzten Spielern jedoch äußerst unterschiedlich.

Alcaraz hatte im ersten Semifinale des Tages gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri große Probleme und siegte erst nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 7:5, 4:6 und 6:3. Der Titelverteidiger überstand dabei einige schwierige Situationen: Im ersten Durchgang wehrte Alcaraz drei Satzbälle ab, in Satz zwei knöchelte er unglücklich um und im entscheidenden Abschnitt verspielte der 19-Jährige zunächst einen 3:0-Vorsprung.

Alcaraz ab Montag neue Nummer vier der Welt

Ab dem Stand von 3:3 in Durchgang drei plagten Zeppieri dann jedoch Krämpfe, Alcaraz wusste davon zu profitieren und holte sich die letzten drei Games. "Es ist toll, hier wieder in einem Finale zu stehen", sagte der Teenager, der ab Montag die Nummer vier der Welt sein wird, nach dem Match. Er gehe davon aus, dass ihm der Knöchel am Sonntag keine Probleme bereiten werde.

Das wird für Alcaraz auch nötig sein, um seinen Titel zu verteidigen. Denn Jannik Sinner zeigte im zweiten Halbfinale eine bärenstarke Leistung und besiegte seinen italienischen Landsmann Franco Agamenone mit 6:1 und 6:3. Im offiziellen Head to Head zwischen Alcaraz und Sinner steht es 1:1, das bislang jüngste Duell entschied der Südtiroler in Wimbledon in vier Sätzen für sich.

