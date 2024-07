ATP Umag: Rublev und Fognini eine Runde weiter

Sichere Siege für Andrej Rublev und Fabio Fognini beim ATP-Turnier im kroatischen Umag. Der Italiener muss morgen – im Gegensatz zu Andrej Rublev – gleich ein weiteres Mal ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 22:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Die beiden größten Namen beim Turnier in Umag sind eine Runde weiter. Der an der kroatischen Adriaküste an Position eins gesetzte Rublev gewann gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Nun hat Rublev einen Tag Pause und muss sein nächstes Match erst am Donnerstag bestreiten.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der italienische Altmeister Fabio Fognini. Fognini gewann sein Match gegen den Niederländer Luca Van Assche souverän mit 6:4, 6:3. Da Fognini aber eine Runde im Vergleich zu Rublev hinterherhinkt, muss er morgen sein Achtelfinale bestreiten. Dort trifft der Italiener um 19.30 Uhr auf den Taiwanesen Tseng Chun-hsin.

Hier das Einzel-Tableau aus Umag