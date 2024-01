ATP und WTA wollen Very Late Night Sessions verhindern

Neue Regeln bei den Turnieren auf der WTA- und der ATP-Tour sollen dafür sorgen, dass es nicht mehr zu Matches kommt, die bis weit nach Mitternacht andauern. Aber natürlich gibt es wieder Ausnahmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 09:03 Uhr

© Getty Images In Paris-Bercy ist es 2023 wiederholt sehr spät geworden

Das Anliegen der Verantwortlichen bei der WTA und der ATP ist klar: Im Sinne von Zuschauern und natürlich in erster Linie der SpielerInnen (aber auch des Ballpersonals und zumindest des Stuhlschiedsrichters) soll es nicht mehr vorkommen, dass Matches auf der Tour bis spät in die Nacht, nein, bis in den ganz frühen Morgen hinein reichen. Deshalb wurde nun einmal festgelegt, dass in einer Day Session, die um 11 Uhr Ortszet startet, nicht mehr als drei Partien angesetzt werden sollen. Und in der Abendveranstaltung nur zwei.

Kleiner Zusatz: Der Vorschlag von ATP und WTA geht dahin, dass die Night Sessions nicht um 19:30 Uhr, sondern schon eine Stunde früher beginnen sollen. Und: Sollte es der Spieleverlauf des ersten Matches am Abend nötig machen, so wird die zweite Partie auf einen anderen Court verlegt. Und soll nicht nach 22:30 Uhr starten.

So weit, so gut. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Da wären zunächste einmal die Events in Acapulco und in Los Cabos, bei denen aufgrund der klimatischen Umstände im Grunde keine Tagesveranstaltung durchführbar ist. Selbst gegen Mitternacht kleben vor allem in Acapulco den meisten Profis die Kleider schweißdurchtränkt am Leib.

Ausgenommen von der Regelung sind auch Hallenturniere, die nur über zwei Courts verfügen. Zum Glück zieht das 1000er-Event in paris-Bercy in diesem Jahr um - denn gerade die ewig langen Spiele im ehemaligen Palais d´Omnisport haben die Spieler arg strapaziert. Wie auch die zahlende Kundschaft, die draußen vor der Tür in der Kälte auf Einlass gewartet haben.