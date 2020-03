ATP: Nadal, Thiem führen Riege der Top-Spieler beim Eisenhower Cup an

Angeführt vom 19-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadalund Dominic Thiem geben sich eine ganze Reihe von Top-Ten-Spielern bei der Zweitauflage des Eisenhower Cups die Ehre. Gespielt wird in Indian Wells im "Tie Break Tens" Format.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 09:07 Uhr

© Getty Images Bei den Australian Open hat Dominic Thiem die Nase vorne gehabt

Angelegt ist der Eisenhower Cup als Charity-Event, bei dem, wie auch bei den bereits ausgetragenen Tie-Break-Ten-Turnieren (etwa in London, Wien oder Madrid) an einem Abend insgesamt acht Profis antreten werden. Gespielt werden Champion-Tiebreaks bis zehn. Das Blitzturnier startet am Dienstag, den 10. März, um 20:00 Uhr Ortszeit im Stadium 2 des Indian Wells Tennis Garden - der Sieger wird wenig später gekürt. Der sich über einen ordentlichen Siegerscheck wird freuen dürfen. Alle Einnahmen werden lokalen Organisationen gespendet. Jedes Ticket kostet 25 Dollar.

An der Seite von Rafael Nadal bekommen die Fans außerdem noch Dominic Thiem, den amtierenden Indian Wells Champion und die neue Nummer drei der Welt., zu sehen Thiem hat sich in den vergangenen Tagen mit Turnierdirektor Tommy Haas trainiert hatte. Dazu kommt US-Open-Finalist Daniil Medvedev und die Nummer acht der Welt Matteo Berrettini, der zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Komplettieren werden dieses Event der dreimalige Major-Gewinner Stan Wawrinka, Vorjahressieger Milos Raonic, Lokalmatador Taylor Fritz und die Nummer sechs der Welt, Stefanos Tsitsipas.

Thiem gegen Raonic

Drei Tage vor dem Start des ersten Masters des Jahres in Indian Wells bekommen die Zuschauer schon die Möglichkeit spannende Matches zu genießen. Matteo Berretini, der nach seiner Verletzung für Indian Wells das Comeback geplant hat, wird auf Stefanos Tsitsipas treffen. Der Grieche ist aber davor noch im Davis Cup gegen die Philippinen im Einsatz. Zudem gibt es eine Neuauflage des Endspiels des ATP-Tour-500-Turniers von Acapulco. Taylor Fritz hat die Möglichkeit, sich bei Rafael Nadal für seine Finalniederlage zu revanchieren.

Daniil Medvedev kämpft gegen Stan Wawrinka um einen Platz im Halbfinale. Das letzte Duell der beiden konnte der Schweizer Routine dieses Jahr im Viertelfinale der Australian Open für sich entscheiden. Das letzte Viertelfinale bestreiten Milos Raonic und Dominic Thiem. Auch das verspricht ein aufregendes Spiel zu werden. Bei seinem Erfolgslauf 2019 beim Masters in Indian Wells bezwang der Österreicher erstmals den Aufschlagriesen aus Kanada. Grundsätzlich ein gutes Omen - das Format kommt allerdings Raonic entgegen.