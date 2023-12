ATP: Viele Wege führen nach Melbourne

Etwas weniger als eine Woche noch, dann startet die Saison 2024 auf der ATP-Tour. Wir schauen mal, wer wo in das neue Abenteuer einsteigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2023, 12:44 Uhr

© Getty Images Holger Rune legt 2024 in Brisbane los, Novak Djokovic beim United Cup

So richtig hat das für Daniil Medvedev ja offenbar nicht geklappt mit der etwas längeren Abstinenz vom Tennissport. Medvedev verdingt sich dieser Tage ja bei einem Schaukampf, zeigt dort an der Seite von Andrey Rublev auch erstaunliche Volley-Qualitäten. Im echten Leben, also bei einem Turnier, bei dem es tatsächlich auch um ATP-Punkte geht, wird sich der Weltranglisten-Dritte allerdings erst bei den Australian Open versuchen. Wie auch Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Stan Wawrinka - ansonsten haben alle Top-50-Profis für mindestens ein Vorbereitungsturnier genannt.

Wie sehen die Planungen also aus?

Novak Djokovic beginnt beim United Cup, wird seinen 100. Titel bei einem Einzel-Event also nicht bei den Australian Open feiern. Denn natürlich wird Djokovic weder in Adelaide oder in Auckland in de Woche vor dem ersten Major 2024 an den Start gehen.

Struff und Ofner gemeinsam unterwegs

Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz und Casper Ruud sind wie Djokovic beim United Cup auf der Nennliste.

Andrey Rublev dagegen führt zum Jahreswechsel die Setzliste in Hongkong an. Und zwar vor Landsmann Karen Khachanov und Frances Tiafoe.

Holger Rune wiederum wird in Brisbane eröffnen, flankiert von Grigor Dimitrov und Ben Shelton. Letzterer wird auch noch in Auckland aufschlagen. Und das als Nummer eins.

Aus deutschsprachiger Sicht könnten Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner aufmachen. Denn die beiden werden zunächst in Hongkong aufschlagen und danach nach Auckland weiterreisen. Dominic Thiem ist derweil als aktuelle Nummer eins der Qualifikation für die Australian Open notiert. Bei nur einer Absage rückt Thiem aber ins Hauptfeld nach.