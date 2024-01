ATP: Warum kommt Rafael Nadal gerade in Doha zurück?

Eigentlich dachte man ja, dass Rafael Nadal erst wieder zur Sandplatzsaison in den ATP-Spielbetrieb einsteigen würde. Für die Rückkehr schon in Doha könnten zwei Gründe sprechen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 13:28 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Doha auf die ATP-Tour zurückkehren

Rafael Nadal steht normalsterblichen Reportern selbstredend nicht permanent für Nachfragen zur Verfügung, weshalb man ob der Startzusage für das ATP-Tour-250-Turnier in Doha nur Vermutungen anstellen kann. Gespielt wird vom 19. bis zum 24. Februar, es sind also noch ein paar Tage hin, bis Nadal wieder im Rahmen eines Wettkampfes zum Schläger greifen wird. Auf Hartplatz, erstaunlicherweise.

Zwei Schlüsse könnte man daraus ziehen: Zunächst einmal jenen, dass Rafael Nadal Spielpraxis sammeln möchte. Bislang hat der Spanier nach seinem Comeback in Brisbane drei Matches bestritten. In der Partie gegen Jordan Thompson, die er in zwei Sätzen hätte gewinnen können, zog sich Nadal eine Verletzung zu, die einen Start bei den Australian Open verhindert hat.

Nadal schon zweimal mit Gold bei Olympia

Zweite Vermutung: Nadal wird die US-Tour mit den 1000ern in Indian Wells und Miami zumindest anpeilen. Je nachdem, wie der Körper in Doha auf die Belastungen reagiert. Denn eines ist klar: Der Fokus des spanischen Großmeisters liegt auf der Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt bei den French Open.

Und einem weiteren Höhepunkt eben dort in Roland-Garros ein paar Monate später bei den Olympischen Spielen. Nadal hat Gold im Einzel (2008 in Peking) wie auch im Doppel (2016 in Rio de Janeiro) schon gewonnen, ein weiterer Triumph, noch dazu auf seinem bevorzugten Untergrund, könnte womöglich der Schluss- und letzte Höhepunkt der außerordentlichen Karriere von Rafael Nadal werden.