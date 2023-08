ATP Washington: Daniel Evans holt in D.C. seinen zweiten Karrieretitel

Der Brite Daniel Evans setzte sich im Endspiel beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Washington, D.C., gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in zwei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 08:09 Uhr

Daniel Evans holte sich in Washington, D.C. den zweiten Titel in seiner Karriere

Großer Triumph für den 33-jährigen Briten Daniel Evans: Der Profi aus Birmingham holte sich beim Hartplatz-Turnier in Washington, D.C., in seinem vierten Karriere-Endspiel bei einem Event auf der ATP-Tour seinen zweiten Titel in seiner vereits 17-jährigen Laufbahn. Evans besiegte den Niederländer Tallon Griekspoor nach 1:41 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:3.

Der in der US-amerikanischen Hauptstadt an Nummer 13 Gesetzte zeigte bei dem durch Regen unterbrochenen Finale starke Nerven. Er schaffte damit den ersten britischen Sieg beim Vorbereitungs-Turnier für die US Open seit 2003, als Tim Henman in der rund 700.000 Einwohner zählenden Metropole nahe der US-amerikanischen Ostküste reüssieren konnte.

Neue Karriere-Bestleistung im ATP-Ranking

Evans wird mit Rang 21 seine bislang beste Karriereleistung im ATP-Ranking erleben. Im Laufe des ATP-World-Tour-500-Turniers nahm der Engänder mit Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov die Nummern zwei und fünf aus dem Turnier. Nach zuletzt eher schwachen Leistungen zeigte sich Evans mit dem Turniersieg mehr als zufrieden: "Ich habe zuletzt nicht gut gespielt und ich war nicht zufrieden mit meinem Tennis. Das letzte Game im Match hat die ganze Situatuon gut zusammengefasst: Ich habe mich aus der Bedroullie befreit und freue mich über die großartige Woche."

Griekspoor hingegen verpasste seinen dritten Karrieretitel. Der 27-Jährige hatte in der aktuellen Saison in Pune (Indien) und beim Heimturnier in 's-Hertogenbosch triumphiert.

