ATP Washington: Kyrgios schon raus - Korda und Félix weiter

Beim ATP-Tour-500-Turnier ist Nick Kyrgios bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Turnierfavorit Rafael Nadal steigt heute in das Geschehen ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2021, 08:58 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist in Washington gescheitert

Nick Kyrgios macht sich dieser Tage ja Gedanken, ob er sich beruflich verändern will. Der erste und einzige Auftritt im Einzel beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington wird diese Überlegungen womöglich noch weiter befeuert haben. Denn Kyrgios unterlag schon in Runde eins Mackenzie McDonald aus den USA mit 4:6 und 4:6. Vergangene Woche in Atlanta konnte der Australier zwar sein Auftaktmatch gegen Kevin Anderson für sich entscheiden, schied dann aber gegen Cameron Norrie aus.

Nun zählte Kyrgios nicht zwingend zu den Favoriten in der US-amerikanischen Hauptstadt. Dies trifft eher auf Félix Auger-Aliassime zu, auch wenn der Kanadier weiterhin auf seinen ersten Einzel-Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt wartet. Auger-Aliassime jedenfalls startete insgesamt gut, gewann gegen Andreas Seppi mit 2:6, 6:2 und 6:2 und trifft im Achtelfinale auf den erstaunlichen US-Youngster Jenson Brooksby, der nach Kevin Anderson auch Frances Tiafoe besiegen konnte.

Nadal gegen Sock klarer Favorit

Ebenfalls weiter ist Sebastian Korda, der gegen Vasek Pospisil mit 7:5 und 6:4 die Oberhand behielt. Möglicher nächster Gegner von Korda ist Jannik Sinner. Der muss allerdings zunächst einmal Emil Ruusuvuori aus Finnland aus dem Weg räumen.

Turnierfavorit Rafael Nadal steigt heute in das Turnier ein. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Spanier mit seinem Gegner Jack Sock wenige Probleme haben wird - nicht nur aufgrund der 5:0-Bilanz in den bisherigen Duellen. Nadal hat die letzten elf Matches und 27 Sätze gegen US-Amerikaner gewonnen.

