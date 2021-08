ATP Washington: Rafael Nadal klagt über Schmerzen am Fuß

Rafael Nadal ist erfolgreich in das ATP-500-Event von Washington gestartet. Wenngleich ihm zum Auftakt nicht nur Gegner Jack Sock so einiges abverlangte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 20:23 Uhr

Rafael Nadal klagte nach seinem Auftaktsieg in Washington über Schmerzen im Fuß

Am Ende war es eine Trademark-Rafael-Nadal-Vorhand, die ein überraschend umkämpftes Zweitrundenmatch beim ATP-500-Event von Washington zu Gunsten des Spaniers entscheiden sollte. Der 20-fache Major-Champion mühte sich bei seiner Rückkehr auf die Tour - Nadal hatte seit seiner Halbfinalniederlage in Roland Garros gegen Novak Djokovic kein Match mehr bestritten - gegen Jack Sock über weite Strecken der Partie, siegte schließlich im Tiebreak des dritten Satzes.

Neben einem in prächtiger Spiellaune agierenden Jack Sock seien es insbesondere Schmerzen am Fuß gewesen, die dem Mallorquiner zu schaffen machten. "Das Spiel war nicht einfach, ich glaube, ich habe den ersten Satz mehr oder weniger gut begonnen, aber dann war ich im zweiten Satz schlecht. In diesem Moment begann ich, wegen meinem Fuß zu leiden, zu sehr zu leiden."

Nadal trifft auf Harris

In dieser Phase habe aber auch Jack Sock begonnen, sehr gutes Tennis zu spielen, gleichwohl hätten auch seine eigenen Schläge nicht mehr die erwünschte Wirkung gezeigt. "Es war schwierig, aber ich habe das Spiel besser zu Ende gespielt, das ist das Wichtigste", so Nadal, der im Achtelfinale auf Lloyd Harris trifft, der in diesem Jahr bereits Dominic Thiem bezwingen konnte. "Ich hoffe, ich werde morgen bereit sein."

Abgesehen von den Schmerzen am Fuß fühle sich der Malorquiner in guter Verfassung, wie dieser betonte: "Meine Fitness ist in Ordnung, ich muss nur etwas weniger Schmerzen im Fuß haben, das ist die Wahrheit. Körperlich fühle ich mich mehr oder weniger gut. Es ist klar, dass ich mehr Spiele wie dieses brauche, um besser in Form zu sein, nachdem ich so lange keine Wettkämpfe bestritten habe."

Nadal kann auf Erfahrung zurückgreifen

Eine Situation wie diese sei indes keineswegs Neuland für den Veteranen. Vielmehr wisse Nadal genau, was er nun - insbesondere in Hinblick auf die US Open - zu tun habe: "Ich habe all das in meiner Karriere schon oft erlebt, deshalb macht mir das keine Sorgen. Es geht auch darum, diese Art von Spielen zu gewinnen, das hilft dir, besser zu werden. Wenn ich mich dann auch noch mit meinem Fuß verbessern kann, denke ich, dass sich der Rest Schritt für Schritt ergeben wird."

Die Schmerzen am Fuß würden nun jedenfalls keine weitere Spielpause erfordern, gab Nadal Entwarnung: "Ich habe mich lange genug ausgeruht, also geht es nicht darum, mich noch mehr auszuruhen, sondern es ist Zeit, weiterzumachen. Es ist aber nicht an der Zeit, viel zu trainieren, denn ich habe bereits ein dreistündiges Spiel gespielt und muss für morgen bereit sein."