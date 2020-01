ATP: Wawrinka, Rublev und Co. zu Gast in Doha

Während in Australien das neue Tennisjahr bereits im vollen Gange ist, findet das erste reguläre ATP-250-Tour-Event in dieser Woche in Doha statt. Auch wenn bei der 28. Ausgabe der Qatar ExxonMobil Open im Vergleich zu vergangenen Jahren keiner der Big-Four im Herrentennis sowie kein Top-10-Spieler antritt, ist das 28-Mann-Feld durchaus ausgeglichen stark besetzt.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 15:15 Uhr

© Getty Images Hereinspaziert in Doha!

Von Florian Heer aus Doha

Angeführt wird die Setzliste von Stan Wawrinka. Der dreimalige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz besitzt einen Vertrag für die 2020 Ausgabe des Turniers im Wüstenstaat und hat somit frühzeitig dem gleichzeitig stattfindenden ATP-Cup eine Absage erteilt. Wawrinka wird am Dienstag sein erstes Match gegen den Franzosen Jeremy Chardy bestreiten. 6-0 lautet dabei der direkte Vergleich aus Sicht des Weltranglisten 15. Wawrinka, 16-facher Turniersieger im Einzel, ist auf der Suche nach seinem ersten Triumph seit 2017 im heimischen Genf.

Wawrinka, Rublev vor Start in die neue Saison

„Ich habe gut trainiert“, erklärte Wawrinka im Rahmen einer Besichtigung des Nationalmuseums von Katar, welches im vergangenen März seine Tore öffnete.

„Ich bin mit meiner Verfassung vor dem Start des ersten Turniers des Jahres zufrieden. Es ist ziemlich schwierig zu Beginn einer neuen Saison sein bestes Tennis abzurufen. Somit versuche ich es hier zu genießen, gut zu spielen und zu schauen, wo ich stehe.“

Andrey Rublev ist die Nummer 2 des Hard-Court-Events mit einem Gesamtpreisgeld von 1.465.260 US-Dollar. Der 22-jährige Russe wird nach einem Freilos in der ersten Runde seine Titeljagd gegen Sieger der Partie zwischen der Tunesischen Wild-Card Malek Jaziri und dem Kasachen Mikhail Kukushkin beginnen. Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich und der Kanadier Milos Raonic komplettieren das Top-gesetzte Quartett in Doha.

Bublik erreicht zweite Runde

Bereits am Montag ist das Hauptfeld ins Turnier gestartet. Alexander Bublik sorgte dabei für das Ausscheiden eines ersten gesetzten Spielers. Der Kasache besiegte den Franzosen Adrian Mannarino, die Nummer sieben des Turniers, 6-3, 6-4 und trifft nun auf Aljaz Bedene aus Slowenien.

Der an Nummer sechs gesetzte Filip Krajinovic hat hingegen die zweite Runde erreicht. Der 27-jährige Serbe ring zu später Stunde auf dem Khalifa International Tennis and Squash Complex den Briten Kyle Edmund mit 4-6, 6-3, 6-3 nach zwei Stunden und 15 Minuten nieder. Krajinovic wird es als nächstes mit dem spanischen Routinier Fernando Verdasco zu tun bekommen. Für den 36-jährigen gebürtigen Madrilenen ist das Turnier in Doha ein Heimspiel, da er bereits seit mehreren Jahren in der Hauptstadt Katars seinen Wohnsitz hat.

