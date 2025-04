ATP-Weltrangliste: Alexander Zverev zieht an Carlos Alcaraz vorbei

Durch seinen Turniersieg bei den BMW Open 2025 ist Alexander Zverev in der Weltrangliste an Carlos Alcaraz vorbeigezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2025, 09:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist die neue Nummer zwei der Welt

Der Turniersieg bei den BMW Open in München hat sich für Alexander Zverev auch hinsichtlich der Weltrangliste ausgezahlt. Der Deutsche zog im Ranking an Carlos Alcaraz, der seinerseits das Finale beim ATP-500-Turnier in Barcelona gegen Holger Rune verlor, vorbei und liegt nun hinter Jannik Sinner auf Position zwei.

Während der Abstand auf den Südtiroler mit 1.845 Punkten immer noch beträchtlich ist, trennen Zverev und Alcaraz nur wenige Zähler. Vor dem Beginn des ATP-Masters-1000-Events in Madrid liegen gerade einmal 35 Punkte zwischen den beiden. Demzufolge könnte es auf Weltranglistenposition zwei nach dem Turnier in der spanischen Hauptstadt zu einem neuerlichen Wechsel kommen.

Der aktuellen Nummer vier der Welt, Taylor Fritz, fehlen bereits 2.935 Punkte auf Alcaraz. Auf den Plätzen fünf bis acht folgen Novak Djokovic, Jack Draper, Alex de Minaur und Andrey Rublev. Den Sprung zurück in die Top Ten schaffte Rune, der nach seinem Triumph in Barcelona nun vor Daniil Medvedev auf Position neun liegt. Bester Österreicher ist Sebastian Ofner auf Platz 153.

Das Race to Turin wird indes weiterhin von Alcaraz angeführt, neue Nummer zwei ist auch hier Zverev. Stand jetzt dürften bei den ATP Finals außerdem Sinner, Draper, de Minaur, Djokovic, Rune und München-Finalist Ben Shelton an den Start gehen.

Der Stand in der Weltrangliste

Das Race to Turin