ATP-Weltrangliste: Jannik Sinner macht Sprung nach vorne, drei Österreicher in Top 100

Jannik Sinner hat sich durch seinen Turniersieg in Peking in der Weltrangliste auf Platz vier verbessert. Unterdessen zählen drei Österreicher zu den Top 100.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 12:20 Uhr

Jannik Sinner machte einen Sprung nach vorne

Angesichts des ungewöhnlichen Turnierendes in Peking - das Event in der chinesischen Hauptstadt endete am Mittwoch - sah sich die ATP dazu veranlasst, am Donnerstag eine aktualisierte Weltrangliste zu veröffentlichen. Und Jannik Sinner darf sich nach seinem Triumph in Peking auch im neuen Ranking als großer Gewinner fühlen.

Denn der Südtiroler verbesserte sich um drei Ränge auf Platz vier und erreichte somit ein neues Karrierehoch. Angeführt wird die Weltrangliste indes weiter von Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev komplettieren das Podium.

Zverev liegt auf Turin-Kurs

Alexander Zverev liegt unverändert auf Position zehn und hat nach wie vor gute Chancen, die ATP Finals in Turin zu erreichen. Im Race beträgt der Vorsprung des deutschen Olympiasiegers auf den aktuell neuntplatzierten Taylor Fritz bereits 575 Zähler.

Neben Zverev zählen mit Jan-Lennard Struff (27.), Daniel Altmaier (47.), Yannick Hanfmann (53.) und Dominik Koepfer vier weitere deutsche Spieler zu den Top 100 der Welt. Aus Österreich sind es mit Sebastian Ofner (49.), Dominic Thiem (72.) und Jurij Rodionov (100.) deren drei.

Die Weltrangliste im Überblick