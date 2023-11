ATP-Weltrangliste: Novak Djokovic überwintert als unangefochtene Nummer eins

Mit dem Triumph bei den ATP Finals in Turin hat Novak Djokovic seine Vormachtstellung im Herrentennis eindrucksvoll untermauert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2023, 10:02 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic überwintert als Nummer eins

Zum Saisonabschluss führte erneut kein Weg an Novak Djokovic vorbei: Durch seinen Triumph bei den ATP Finals baute der 24-fache Grand-Slam-Sieger seinen Vorsprung im Ranking weiter aus und darf dabei über einen weiteren Meilenstein jubeln. Der Serbe geht an diesem Montag in seine 400. Woche als Nummer eins der Weltrangliste.

Djokovic liegt im Ranking nun 2570 Zähler vor seinem ersten Verfolger Carlos Alcaraz und wird demnach als unangefochtener Branchenprimus überwintern. Komplettiert wird das Podium von Daniil Medvedev.

Zverev beendet Comeback-Saison auf Platz sieben

Jannik Sinner, der in Turin nach einem beeindruckenden Erfolgslauf das Finale erreicht hatte, schließt das Jahr auf Weltranglistenposition vier und damit noch vor Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas ab. Alexander Zverev beendet seine Comeback-Saison auf dem starken siebenten Platz, dahinter folgt Becker-Schützling Holger Rune. Hubert Hurkacz und Taylor Fritz runden die Top Ten ab.

Bester Österreicher im jüngsten ATP-Ranking ist Sebastian Ofner auf Position 43. Dominic Thiem, der als Weltranglisten-97. noch um seinen Hauptfeld-Platz bei den Australian Open zittern muss, liegt wenige Plätze vor der rot-weiß-roten Nummer drei, Jurij Rodionov (110.).

Den packenden Kampf um die Nummer eins im Doppel entschieden letztlich Ivan Dodig und Austin Krajicek knapp für sich. Die beiden verwiesen Rohann Bopanna/Matthew Ebden sowie die Turin-Champions Rajeev Ram/Joe Salisbury auf die Plätze.

Die Einzel-Weltrangliste

Die Team-Weltrangliste im Doppel