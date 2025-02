ATP Weltrangliste: Nur Aleksandar Kovacevic bringt Bewegung rein

Die ATP Weltrangliste kommt in dieser Woche lediglich mit wenigen Veränderungen daher. Die Bühne der Ranking-Gewinner gehört in dieser Woche daher Montpellier-Finalist Aleksandar Kovacevic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 13:23 Uhr

© Getty Images Aleksandar Kovacevic macht in der Weltrangliste einen großen Sprung.

Nur ein Turnier stand in der vergangenen Woche im ATP-Kalender. Wer nicht nach Montpellier zum 250er-Event reiste, der vertrat die Farben seiner Nation im Davis Cup oder legte nach den zuvor anstrengenden Wochen eine Pause ein.

Auch die ATP-Weltrangliste atmet an diesem Montag daher durch. In den Top Ten gibt es keinerlei Verschiebungen. Jannik Sinner führt unverändert das Ranking an, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Taylor Fritz folgen auf den Plätzen. Andrey Rublev schlug als einziger Akteur der Riege der Besten in Frankreich auf und erreichte das Halbfinale. Die 90 gewonnenen Punkte führen jedoch zu keiner Verschiebung. Platz zehn bliebt für den Russen bestehen.

Alexander Bublik verliert einige Plätze

Auch Felix Auger-Aliassime verbleibt trotz Titel auf dem 23. Platz. Endspielgegner Aleksandar Kovacevic, der nach seinem Sieg gegen Rublev auch gegen den Kanadier eine starke Leistung zeigte und den Titel knapp verpasste, ist hingegen der Gewinner der Woche. Von Platz 102 springt der US-Amerikaner auf Rang 75 und steht damit drei Plätze hinter seinem Karrierehöchstwert.

Aber auch ein Verlierer der Woche ist klar auszumachen. Alexander Bublik, der als Titelverteidiger in Montpellier an den Start ging, schied bereits im Viertelfinale aus und fällt um zehn Ränge auf die 49. Auch hierfür war Aleksandar Kovacevic als Duellsieger zuständig.

Bei den deutschen Spielern tut sich wenig. Jan-Lennard Struff hält ohne Einsatz seine Position mit Rang 45. Daniel Altmaier (93), der in Montpellier in der ersten Runde ausschied, und Yannick Hanfmann (94), beim Davis Cup gegen Israel im Einsatz, büßen zwei Plätze ein.