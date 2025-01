ATP Weltrangliste: Premieren für Paul, Tien und Fonseca

Tommy Paul steht seit dieser Woche erstmals in den Top Ten der ATP Weltrangliste. Auch andere Spieler machen bedeutende Sprünge im Ranking. Darunter vielsprechende Jungprofis wie Learner Tien oder Joa Fonseca.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 11:54 Uhr

© Getty Images Tommy Paul gehört in dieser Woche erstmals zum erlesenen Kreis der zehn besten Spieler der Welt.

Wenig Bewegung in den Top Ten nach dem ersten Grand Slam des Jahres. Dass Jannik Sinner nach den Australian Open von der Spitze grüßen wird, war schon vor dem Turnier sicher. Fast 3700 Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Alexander Zverev. Unverändert stehen dahinter Carlos Alcaraz und Taylor Fritz.

Erstmals in den Top Ten befindet sich seit dieser Woche Tommy Paul. Der Viertelfinalist von Melbourne klettert zwei Plätze nach oben und grüßt seit heute von der neunten Position. Daniil Medvedev rutscht dagegen im Ranking um zwei Plätze ab und befindet sich mit Wochenstart auf Rang sieben. Zuletzt war die russische Nummer eins im Februar 2023 ähnlich schlecht platziert.

Ben Shelton macht dafür einen großen Sprung in Richtung der Top Ten. Der Melbourne-Halbfinalist klettert um sechs Plätze auf den 14. Rang, während Hubert Hurkacz (21.) seit dieser Woche nicht mehr zu den Top 20 gehört.

Joao Fonseca und Learner Tien erstmal unter den besten 100 Spielern

Den größten Sprung in den Top 50 macht Lorenzo Sonego, der durch seine Viertelfinalteilnahme 20 Plätze gutmacht und in dieser Woche die Nummer 35 der Welt ist. In den Top 100 macht jedoch ein Spieler einen noch größeren Sprung. Learner Tien, im Achtelfinale von Melbourne an Sonego gescheitert, schiebt sich um 41 Plätze auf Rang 80 vor.

Aus deutscher Sicht sorgt Daniel Altmaier für Freude, der mit Platz 91 in die Top 100 zurückkehrt. Dort befindet sich nun auch erstmal Joao Fonseca, der in der ersten Runde der Australian Open sensationell Andrey Rublev aus dem Turnier nehmen konnte. Rang 99 dürfte noch lange nicht das Ende des brasilianischen Talents sein.