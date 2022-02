ATP-Weltrangliste: Ruud pariert Angriff von Auger-Aliassime

Mit ihren Turniersiegen in Buenos Aires und Rotterdam haben Casper Ruud und Félix Auger-Aliassime ihre Positionen in der ATP-Weltrangliste stabilisiert. Reilly Opelka, Champion in Dallas, machte ein paar Plätze gut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 13:55 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat am Sonntag in Buenos Aires seinen siebten Titel geholt

Nicht, dass Casper Ruud eine zusätzliche Motivation für das Endspiel des ATP-Tour-250-Events in Buenos Aires benötigt hätte. Aber: Der Drei-Satz-Erfolg gegen Diego Schwartzman bedeutete nicht nur den siebten Turniersieg des Norwegers überhaupt, sondern war auch zur Verteidigung von Platz acht in der ATP-Weltrangliste zwingen nötig. Denn ein paar Stunden zuvor hatte Félix Auger-Aliassime mit seinem ersten Karriere-Championat in Rotterdam und den damit verbundenen 500 Punkten ordentlich Druck gemacht.

Der dritte Turniersieger am Sonntag, Reilly Opelka, verbesserte sich um drei Positionen, liegt aktuell auf Rang 20. Was aber noch nicht zur Top-Platzierung innerhalb der USA reicht - die hält Taylor Fritz als 17. inne.

Djokovic fallen Punkte weg

An der Spitze hat sich ebenfalls (noch) nichts verändert. Novak Djokovic führt vor Daniil Medvedev, wird aber am kommenden Montag 2.000 Punkte von den Australian Open 2021 verlieren. Eine Woche danach könnte Medvedev die Führung in den Charts übernehmen - den Turniersieg in Acapulco vorausgesetzt.

Alexander Zverev ist nach wie vor Dritter. Dominic Thiem liegt auf Position 40, wird aber am kommenden Montag ebenfalls ein paar Zähler verlieren: Noch stehen 180 Punkte für das Achtelfinale bei den Australian Open im letzten Jahr in der Wertung.Der größte Sprung nach vorne gelang Jiri Lehecka mit seinem überraschenden Einzug in das Halbfinale von Rotterdam. Gleich 42 Positionen machte der 20-jährige Tscheche gut, uog erstmals unter die Top 100 ein, liegt aktuell auf Rang 95.

