ATP-Weltrangliste: Stefanos Tsitsipas überholt Rafael Nadal, Jannik Sinner mit neuem Karrierehoch

Stefanos Tsitsipas überholte Rafael Nadal in der Weltrangliste und darf sich mit Platz drei über eine neue persönliche Bestmarke freuen. Das gilt auch für Washington-Sieger Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.08.2021, 10:46 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas überholte Rafael Nadal in der Weltrangliste

Tolle Nachrichten für Stefanos Tsitsipas: Der Grieche schob sich in der Weltrangliste am Spanier Rafael Nadal vorbei und steht mit Rang drei nun so gut da wie noch nie zuvor. Vor ihm liegen aktuell lediglich der Weltranglistenerste Novak Djokovic sowie dessen erster Verfolger Daniil Medvedev. Ansonsten gab es in den Top Ten im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen.

Einen großen Sprung nach vorne machte indes Washington-Champion Jannik Sinner. Der Südtiroler verbesserte sich um neun Positionen und ist nun Weltranglisten-15.. Finalgegner Mackenzie McDonald machte 43 Plätze gut und liegt im Ranking derzeit auf Rang 64.

Neben Tsitsipas und Sinner durften sich in den Top 100 zudem auch Lorenzo Sonego (25.), Lloyd Harris (49.), Brandon Nakashima (87.) und Jenson Brooksby (99.) über neue persönliche Bestleistungen freuen.

Im Race to Turin liegt Djokovic weiterhin vor Tsitsipas und Matteo Berrettini in Führung. Zudem dürften nach derzeitigem Stand auch Andrey Rublev, Alexander Zverev, Medvedev, Nadal und Casper Ruud am Jahreabschlussfinale der acht besten Spieler teilnehmen. Sinner konnte in dieser Wertung jedoch ebenfalls Boden gutmachen und rangiert nun auf Rang zehn.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste

Hier das aktuelle Race to Turin