ATP-Weltrangliste: Taylor Fritz auf Karrierehoch, Thiem und Zverev nahezu unverändert

Taylor Fritz hat mit Rang sieben in der ATP-Weltrangliste seit der letzten Aktualisierung ein neues Karrierehoch erreicht. Ansonsten regiert in diesen Tagen die Stagnation.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 09:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Taylor Fritz hat ein neues Personal Best erreicht

In den Top Ten der ATP-Weltrangliste gibt es kaum Änderungen zu vermelden: Der frischgebackene Australian-Open-Sieger Novak Djokovic führt diese unverändert an, Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas sind die ersten Verfolger. Eine erste Verschiebung ist erst auf Rang sieben zu vermelden, diesen bekleidet nun Taylor Fritz und schiebt sich damit vor Felix Auger-Aliassime. Es ist das neue Personal Best für den Amerikaner.

Etwas bergauf geht es indes für den Sieger aus Montpellier: Jannik Sinner. Dieser macht die 250 Punkte im Gepäck drei Plätze gut und ist seit Montag auf Rang 14 zu finden. Damit hat sich Sinner auch vor Alexander Zverev geschoben, der einen Platz abrutscht und die neue Nummer 17 der Tenniswelt darstellt. Tommy Paul auf Rang 18 bekleidet knapp dahinter ein neues Karrierehoch.

Thiem bleibt in Top-100

Jene Herren, die in dieser Woche in Montpellier, Dallas & Co an den Start gegangen waren, konnten überhaupt quer durch die Bank neue Bestleistungen erzielen: Sowohl für J. J. Wolf (38.), Marc-Andrea Hüsler (47.), Federico Corcia (49.) und Yibing Wu (58.) setzte es ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste. Letzterer machte mit seinem Sensationstriumph in Dallas satte 39 Plätze gut.

Aus deutscher Sicht ist Oscar Otte auf Rang 80 weiterhin die Nummer zwei, dahinter liegt Daniel Altmaier als 97. ebenfalls knapp innerhalb der besten 100. So auch Dominic Thiem, der zwar drei Plätze verliert, mit Rang 99 aber weiterhin ein Teil der Top-100 ist. Österreichs Nummer zwei ist Jurij Rodionov als Nummer-131, Dennis Novak (137.) und Filip Misolic als 146. liegen nur knapp dahinter.

Hier geht es zur ATP-Weltrangliste!