ATP-Weltrangliste: Thiem weiter Vierter, Djokovic führt

Auf den Spitzenrängen der ATP-Weltrangliste haben sich nach den Ergebnissen der vergangenen Woche keine Veränderungen ergeben. Die Turniersieger von Pune und Cordoba konnten sich verbessern, Gael Monfils stabilisierte Platz neun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 13:50 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem pausiert in dieser Woche noch

Für Monfils stehen erst in dieser Woche 500 Punkte zur Verteidigung an. Der Franzose hat im vergangenen Jahr das Turnier in Rotterdam gewonnen, der Final-Erfolg gegen Vasek Pospisil am Sonntag in Montpellier verschafft dem Franzosen zumindest ein kleines Punktepolster. Pospisil wiederum machte 28 Ränge gut, liegt nun auf Position 104.

Cristian Garin gelang mit seinem Turniersieg in Cordoba ebenfalls ein Sprung nach vorne, der Chilene liegt nun auf Rang 26. Im indischen Pune konnte sich Jiri Vesely durchsetzen, der verletzungsgeplagte Tscheche katapultierte sich von Rang 107 auf die 72.

Thiem könnte Federer überholen

Ganz vorne herrschte indes Ruhe. Novak Djokovic führt nach wie vor die Charts an, es folgen Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem. Der Österreicher verzichtet in dieser Woche bekanntlich auf einen Start in Buenos Aires, versucht sich erst ab kommendem Montag in Rio de Janeiro. Bei erfolgreichem Verlauf würde Thiem Federer in der Weltrangliste überholen und ein neues Karriere-Hoch erreichen.

Aus den Top Ten sind in dieser Woche neben Monfils Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und David Goffin am Start - allesamt ebenfalls in Rotterdam. Zweitbester Deutscher nach Alexander Zverev auf Platz sieben ist Jan-Lennard Struff auf Platz 34, aus österreichischer Sicht folgt Dennis Novak als Nummer 96 hinter Dominic Thiem.

