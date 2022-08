ATP Winston-Salem: Adrian Mannarino holt zweiten Karriere-Titel

Adrian Mannarino hat das ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Salem für sich entschieden. Der Franzose besiegte im Endspiel Laslo Djere aus Serbien mit 7:6 (1) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 01:46 Uhr

© Getty Images Adrian Mannarino hat in Winston-Salem seinen zweiten Karriere-Titel geholt

Für Mannarino war es der zweite Titel auf der ATP-Tour im Einzel. Den ersten hat der Linkshänder 2019 in ´s-Hertogenbosch auf Rasen geholt. In Winston-Salem hing dieser Erfolg nur in Runde eins an einem seidenen Faden: Da musste Mannarino gegen Christopher O´Connell vier Matchbälle abwehren. Danach gab der Routnier keinen einzigen Satz mehr ab.

Der Titel im Doppel ging an Jamie Murray und Matthew Ebden, die gegen Hugo Nys und Jan Zielinski glatt mit 6:4 und 6:2 erfolgreich blieben.

