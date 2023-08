ATP Winston-Salem: Baez gewinnt ersten Hardcourt-Titel

Sebastian Baez hat sich beim 250er-ATP-Event in Winston Salem den Titel gegen Jiri Lehecka mit 6:4, 6:4 gesichert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 00:49 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez zeigte sich in Winston-Salem bereit für die US Open.

Für den Argentinier ist es der vierte Titel auf der ATP Tour und trotzdem ein ganz besonderer Erfolg: alle bisherigen Titel gewann der 22-Jährige auf Sand. Auch auf der Challenger Tour krönte sich Baez mit sechs Titel ausschließlich auf der Asche zum Champion. Nun gelang der erste Titel auf einem harten Untergrund. Nach seinem Titel in Kitzbühel war es damit der nächste direkte Erfolg, damit ist Baez nun seit zehn Matches ungeschlagen.

Für Lehecka war es die erste Finalteilnahme auf der ATP Tour und damit sicherlich eine Erfahrung, die viele Fans als lehrreich für den 21-jährigen Tschechen einstufen. Lehecka konnte in beiden Sätzen jeweils ein Break vorlegen, jedoch anschließend nicht das Niveau aufrecht erhalten.

Lehecka bricht nach Führung ein

Nach einer 2:0-Führung im zweiten Satz, brach dann jedoch ein und kassierte Lehecka zwei Breaks in Folge und gab so die Chance auf eine Rückkehr ins Match her. Baez nähert sich damit seinem Career High aus dem April von Platz 30 an. Lehecka wird genau diesen Platz zu Beginn der US Open am Montag belegen.