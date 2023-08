ATP Winston-Salem: Baez im Finale, Korda zieht zurück

Sebastian Baez (ATP-Nr. 42) hat beim 250er-Turnier in Winston-Salem das Finale erreicht. Er schlug den topgesetzten Borna Coric in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 04:14 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez

6:3, 6:7 (4), 7:6 (2) hieß es nach 3 Stunden und 19 Minuten aus Sicht des Argentiniers, der damit am Samstag um seinen vierten ATP-Titel kämpft - und den bereits dritten in diesem Jahr. Es wäre allerdings der erste auf Sand, bislang hat Baez stets auf Sand gesiegt.

Verrückt: Gegen Coric spielt Baez auch in vier Tagen wieder, am Dienstag in Runde 1 bei den US Open.

Nun aber trifft er erst mal im Titelduell auf Jiri Lehecka. Der wiederum hat es kampflos ins Endspiel geschafft, profitierte vom Rückzug von Sebastian Korda, der aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel rausgezogen hatte.

