ATP Winston-Salem: Borna Coric bleibt auf Kurs, Jiri Lehecka bereits im Finale

Während Turnierfavorit Borna Coric beim ATP-250-Event in Winston-Salem souverän in die Vorschlussrunde eingezogen ist, steht Jiri Lehecka bereits im Finale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 06:54 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka steht im Winston-Salem-Finale

Nach seinem kräftezehrenden Achtelfinalsieg gegen Michael Mmoh hatte der topgesetzte Kroate Borna Coric im Viertelfinale des ATP-250-Turniers von Winston-Salem deutlich weniger zu kämpfen: Der 26-Jährige besiegte Juan Manuel Cerundolo problemlos mit 6:3 und 6:1.

Im Halbfinale trifft Coric mit Sebastian Baez nun auf einen weiteren Argentinier. Der Sieger der Generali Open in Kitzbühel feierte im Viertelfinale einen klaren 6:3 und 6:0-Sieg über den an Position vier gesetzten Laslo Djere. Pikant: Auch in der ersten Runde der US Open werden sich Coric und Baez gegenüberstehen.

Lehecka profitiert von Korda-Verletzung

Jiri Lehecka steht unterdessen bereits im Finale. Der Tscheche setzte sich am Donnerstag zunächst mit 7:6 (4) und 6:4 gegen Max Purcell durch, um anschließend von einem Walkover seines planmäßigen Halbfinalgegners Sebastian Korda zu profitieren. Der US-Amerikaner hatte sich bei seinem 4:6, 6:1 und 7:6 (7)-Viertelfinalerfolg gegen Richard Gasquet eine Knöchelverletzung zugezogen.

Ob Korda, der gegen Gasquet einen Matchball abwehrte, bei den am Montag beginnenden US Open aufschlagen kann, ist derzeit noch unklar. "Hoffentlich wird es in den nächsten Tagen besser. Es war eine schwere Entscheidung, aber eine notwendige. Ich werde meinen Kopf hochhalten und mich hoffentlich für die nächste Woche erholen", so der 23-Jährige.

