ATP Winston-Salem: Coric müht sich ins Viertelfinale, Gasquet fordert Korda

Turnierfavorit Borna Coric ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Michael Mmoh in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 07:24 Uhr

© Getty Images Borna Coric ist in Winston-Salem an Position eins gesetzt

Wie das halt so ist mit Turnieren unmittelbar vor den großen Grand-Slam-Events: Zum einen wollen die Spieler nicht allzu viel Kraft lassen, andererseits hebt jeder Match-Sieg das Selbstvertrauen. So auch für Borna Coric, dessen Saison 2023 nicht nach Wunsch verlaufen ist. In Winston-Salem nun mühte sich der Kroate nun zu einem 6:4, 6:7 (3) und 6:3 gegen Michael Mmoh, zog damitin das Viertelfinale ein, wo Turnierfavorit Coric nun auf Juan Manuel Cerundolo trifft. Gut für das Selbstvertrauen allemal.

Im zweiten Viertelfinale der oberen Tableau-Hälfte bekommt es Kitzbühel-Champion Sebastian Baez mit Laslo Djere zu tun, der bei den Generali Open vor wenigen Wochen ja auch eine gute Figur abgegeben hat, trotz Matchbällen allerdings an Dominic Thiem gescheitert war.

Max Purcell siegt einfach weiter

Das interessanteste Match in der Runde der letzten acht dürfte wohl das Treffen zwischen Sebastian Korda und Altmeiter Richard Gasquet werden. Koda besiegte am Mittwoch Marton Fucsovics mit 7:6 (5) und 6:3, Gasquet setzte sich gegen Brandon Nakashima mit 2:6, 6:4 und 6:4 durch.

Und von ganz unten droht der nächste Angriff von Max Purcell. Der Australier, zuletzt als Qualifikant in Cincinnati bis ins Viertelfinale vorgestoßen, spielt heute gegen Jii Lehecka um den Einzug in die Vorschlussrunde.

