ATP Winston-Salem: Carreno Busta stoppt Tennager Tien

Der ehemalige Top-10-Spieler Pablo Carreno Busta kommt bei seiner Comeback-Tour immer besser ins Rollen und beendete im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Winston-Salem mit einem glatten Zweisatz-Sieg den Erfolgslauf des US-amerikanischen Teenagers Learner Tien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 06:16 Uhr

© Getty Images In Winston-Salem schaffte Pablo Carreno Busta seinen ersten Halbfinal-Einzug auf der ATP-Tour seit knapp zwei Jahren.

Zufrieden ballte Pablo Carreno Busta in seiner von ihm bekannten, zurückhaltenden Art die Faust, als er den Matchball im Viertelfinale des ATP-250-Turniers gegen den 18-jährigen Überraschungsmann Learner Tien aus den USA verwandelt hatte. Aufgrund einer Ellbogen-Operation war der 33-jährige mit Ausnahme eines Comeback-Versuchs bei zwei Challenger-Turnieren knapp 16 Monate ohne Turniertennis und kehrte erst zu den diesjährigen French Open wieder auf die Tour zurück.

Vorsicht geboten war in seinem Viertelfinale vor seinem Gegner Learner Tien, der sich aus der Qualifikation heraus in die Runde der letzten Acht spielen konnte. Dennoch übernahm Carreno Busta von Beginn an das Zepter gegen die ehemalige Nr. 4 der Junioren-Weltrangliste und siegte nach 86 Minuten mit 6:4, 6:2.

In der Runde der letzten Vier sieht sich der aktuelle Weltranglisten-299., der damit auf der ATP-Tour sein erstes Halbfinale seit seinem Masters-Triumph in Montreal 2022 fixieren konnte, dem US-Amerikaner Alex Michelsen gegenüber.

Michelsen siegt in dramatischem US-Duell gegen Eubanks

Der 19-jährige Michelsen musste sich den Einzug ins Halbfinale hart erarbeiten. Gegen seinen Landsmann Christopher Eubanks, der mit einer Wildcard am Start war, musste die Nr. 11 des Turniers im hochspannenden Viertelfinale alles aufbieten, um sich nach 2:30 Stunden mit 7:5, 6:7 (6), 7:6 (5) denkbar knapp behaupten zu können.

Goffin und Sonego ebenfalls im Halbfinale

Im zweiten Halbfinale werden sich Routinier David Goffin und Lorenzo Sonego gegenüberstehen. Während sich der ehemalige Weltranglisten-7. aus Belgien ohne Probleme gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:1, 6:3 durchsetzen konnte, behielt der Italiener Sonego gegen Pavel Kotov mit 6:3, 7:5 die Oberhand.

Hier das Einzel-Tableau aus Winston-Salem