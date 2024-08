ATP Winston-Salem: Die Favoriten verabschieden sich grußlos

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Salem wird es einen Sieger geben, der in der Setzliste nicht ganz vorne gestanden hat. Was keine Überraschung ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 09:23 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez hat in Winston-Salem nur ein kurzes Gastspiel gegeben

Gegen Borna Coric darf man natürlich immer verlieren. Coric ist, wenn gesund, ein großer Kämpfer mit viel Erfahrung und immerhin auch schon einem ATP-Masters-1000-Titel in seinem Lebenslauf. So gesehen ist das 3:6 und 4:6 von Sebastian Baez gegen Coric nachvollziehbar, zumal auf Hartplatz. Anzumerken ist allerdings auch, dass Baez als Turnierfavorit in Winston-Salem gestartet ist. Die Nummer zwei, Jack Draper, hatte sich nach dem guten Lauf in Cincinnati schon vor Turnierbeginn verabschiedet.

Sollte jemand auf die Nummer drei gehofft haben, dann hat Francisco Cerundolo diese Hoffnungen am Dienstag enttäuscht. Cerundolo unterlag dem amerikanischen Lucky Loser Zachary Svajda mit 4:6 und 4:6. Adrian Mannarino, die Nummer vier, hatte sich ebenfalls schon in seinem ersten Match verabschiedet.

Sonego kampflos im Viertelfinale

Und so geht es munter weiter. Denn auch der an Position fünf gesetzte Luciano Darderi kann sich schon auf die US Open vorbereiten. Darderi unterlag David Goffin mit 2:6 und 4:6.

Was zur doch eher ungewöhnlichen Konstellation führt, dass mit Lorenzo Sonego die Nummer zehn eines 250er-Events als höchstgereihter Spieler im Achtelfinale vertreten ist. Wobei der Italiener bereits unter den besten acht steht - denn sein avisierter Achtelfinalgegner Jungshen Shang hat sich freiwillig aus dem Turnier verabschiedet.

