Dominic Thiem spielt zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem gegen Lokalmatador J.J. Wolf. Bei einem Sieg ginge es gegen die Nummer eins des Events, Grigor Dimitrov.

Interessante Aufgabe für Dominic Thiem bei seinem ersten Match auf Hartplatz nach dem Comeback in diesem Frühjahr: Thiem trifft in Winston-Salem auf den US-Amerikaner J.J. Wolf, der wie wie Thiem mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen ist. Wolf pflegt als einer von nur noch wenigen Spielern auf der ATP-Tour gerne das Aufschlag-Volley-Spiel, geht seinen Bällen generell gerne ans Netz nach. In der Weltrangliste ist der US-Amerikaner derzeit an Position 83 notiert, Thiem liegt auf Platz 228.

Auf den Sieger dieser Partie, die eine Premiere auf der ATP-Tour ist, wartet Grigor Dimitrov. Der Bulgare führt die Setzliste in Winston-Salem vor Botic van de Zandschulp und Holger Rune an. Thiem wollte ursprünglich schon in Cincinnati starten, musste aufgrund einer Atemwegsinfektion aber absagen. Sein letztes Match auf Hartplatz hat der US-Open-Champion von 2020 übrigens im vergangenen Jahr in Dubai absolviert. Dort verlor der mittlerweile 28-jährige Österreicher zum Auftakt gegen Lloyd Harris.

Aus deutschsprachiger Sicht bekommt Thiem Unterstützung von Peter Gojowczyk und Daniel Altmaier. Gojowczyk spielt zum Auftakt gegen den jungen Tschechen Jiri Lehecka, Altmaier trifft auf Soon-Woo Knwon aus Südkorea.

