ATP Winston-Salem: Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrov - diesmal kein Geisterspiel

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem auf Grigor Dimitrov (ab ein Uhr live in unserem Liveticker). Gegen den Bulgaren hat Thiem eine negative Bilanz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 11:17 Uhr

© Getty Images 2017 bei den ATP Finals hat sich Grigor Dimitrov gegen Dominic Thiem durchgesetzt

Das letzte Mal, als sich Dominic Thiem und Grigor Dimitrov auf einem Wettkampf-Court begegnet sind, konnten sich die beiden voll und ganz auf das Match und die Finessen ihres Gegners konzentrieren. Denn das Achtelfinale bei den Australian Open 2021 wurde ohne Zuschauer ausgetragen, da macht selbst die Rod Laver Arena wenig Spaß, zumal bei sommerlicher Hitze. Und angesichts des Umstandes, dass Thiem nur zwei Tage davor gegen Nick Kyrgios vor vollen Rängen einen 0:2-Satzrückstand aufholen konnte.

In Winston-Salem wird die Stimmung am Dienstagabend Ortszeit sicherlich besser sein, Dominic Thiem hat bei seinem Auftakterfolg gegen J.J. Wolf ja schon für ordentlich Drama gesorgt, nach Abwehr von zwei Matchbällen noch im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Eben solches war dem Österreicher auch schon in Gstaad gegen Hugo Gaston geglückt, den flinken Franzosen.

Das Nervenkostüm des US-Open-Champions von 2020 ist also gestählt, auch in Sachen Fitness wirkt Thiem schon fast wieder wie auf dem Zenit seiner Schaffenskraft. Die spielerischen Finessen werden sich noch einstellen, was gegen Grigor Dimitrov aber auch dringend nötig ist.

Dimitrov führt in der Bilanz gegen Thiem

Denn der Bulgare hat von den bisherigen sechs Matches gegen Thiem vier gewonnen, eben jenes in Melbourne Anfang letzten Jahres und auch die beiden davor in Paris-Bercy 2019 und bei den ATP Finals 2017. Auch Thiems letzter Sieg gegen Dimitrov hing lange an einem seidenen Faden, 2017 in Madrid schien der Österreicher schon auf die Verliererstraße abgebogen zu sein.

Andererseits: Dimitrov ist in Winston-Salem zwar an Position eins gesetzt, so richtig berauschend war der bisherige Saisonverlauf aber nicht. Im nordamerikanischen Hartplatz-Sommer stehen zwei Siegen (gegen Adrian Mannarino in Washington und Alexis Galarneau in Montreal) drei Niederlagen gegenüber (in Washington gegen Sebastian Korda, in Montreal gegen Alex de Minaur und zuletzt in Cincinnati gegen Denis Shapovalov). Ein bisschen mehr Spielpraxis als Dominic Thiem bringt Grigor Dimitrov also in das Achtelfinale von Winston-Salem mit. Dies sollte aber nicht den Ausschlag über den Sieger geben.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem