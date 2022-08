ATP Winston-Salem: Dominic Thiems Auftaktgegner J.J. Wolf - der US-Spezialist

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des ATP-250-Events von Winston-Salem auf den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf. Dieser ist bekannt für gute Leistungen auf heimischem Terrain - und seltene Reisen über den Heimatkontinent hinaus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 08:56 Uhr

John Jeffrey Wolf gilt als großer Fighter

Jeffrey John Wolf ist bis dato ein seltener Gast auf der ATP-Tour. Und ein noch seltenerer bei ATP-Turnieren, die außerhalb seines Heimat-Kontinents stattfinden. Mit Ausnahme des ATP-250-Events von Köln und dem eine Kategorie höher eingestuften Turnier in St. Petersburg hat der Amerikaner sämtliche Turnierstarts in Amerika, Kanada oder Mexiko absolviert. Größere Reisen: Fehlanzeige.

In den USA, vorrangig natürlich auf Hardcourt, fühlt sich der 23-Jährige aber wohl. Und weiß hier immer wieder für Überraschungen zu sorgen. So geschehen Anfang des Jahres beim ATP-Masters-1000-Events von Miami, wo sich Wolf immerhin bis in Runde zwei spielte und dort Stefanos Tsistsipas über die volle Distanz zwang. Ein Winner mit der schwachen Hand inklusive, das Rennen um den Shot-of-the-Year dürfte Wolf damit jedenfalls noch nicht abgeschrieben haben.

Wolf macht Sprung in der Weltrangliste

In der Weltrangliste wartet der Youngster noch auf den ganz großen Durchbruch: Erst Anfang August gelang J.J. Wolf der erstmalige Einzug unter die besten 100 der ATP-Charts, aktuell liegt der 23-Jährige dort mit Platz 83 auf einem Karrierehoch. Lange dürfte der Mann aus Ohio demnach nicht mehr auf die Wildcards angewiesen sein, die dem großen Kämpfer in seiner Heimat derzeit noch gerne entgegengebracht werden.

So auch in Winston-Salem, wo Wolf dank einer Wildcard im Hauptfeld steht. Genau wie Dominic Thiem, der in puncto Weltrangliste gut 140 Plätze hinter seinem US-amerikanischen Kontrahenten zu finden ist. Und der seit Mai 2021 kein offizielles Match auf Hartplatz bestritten hat. Dementsprechend groß sind auch die Fragezeichen ob der Wettkampfform des Österreichers auf diesem Terrain - insbesondere, da die Vorbereitungszeit für die US Open nach der krankheitsbedingten Absage für Cincinnati keine lange ist.

Wolf mit starkem Lauf in Washington

Das ist sie auch, weil ein weiter Lauf beim ATP-250-Event in North Carolina durchaus als Überraschung einzustufen ist. Das liegt zum einen an J.J. Wolf, der erst vor knapp drei Wochen in Washington das Viertelfinale erreichen konnte und als Garant für starke Leistungen auf heimischem Boden gilt. Frag nach bei Holger Rune und Denis Shapovalov, die Wolf in Washington aus dem Weg räumte.

Zum anderen aber auch daran, dass Thiem im Falle eines Sieges auf Grigor Dimitrov, die Nummer eins des Turniers treffen würde. Für Dominic Thiem heißt es in dieser heiklen Phase seiner Laufbahn ohnedies aber, von Aufgabe zu Aufgabe zu sehen. Und als nächstes wartet hier nunmal J.J. Wolf, wie so oft bei einem Turnier auf seinem Heimatkontinent. Und dort, das ist klar, fühlt sich der 23-Jährige besonders wohl.