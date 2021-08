ATP Winston Salem: Festival der Lucky Loser

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem sind insgesamt fünf Spieler als Lucky Loser in das Hauptfeld nachgerückt. Zwei davon haben gute Chancen auf das Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 11:35 Uhr

© Getty Images Pierre-Hugues Herbert seine Chance hat in Winston Salem bislang genutzt

Wer hinsichtlich der Besetzungen von Turnier-Tableaus auf der ATP-Tour immer auf dem Laufenden bleiben möchte, der ist bei Twitter bei @EntryLists bestens aufgehoben: Kaum sagt ein Spieler seine Teilnahme für ein Event ab, schon wird unter diesem Handle verkündet, wer für den Ausgefallenen nachrückt. Beim aktuell laufenden ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem gab es etwa ganz besonders viel zu tun. Sogar bis in den Dienstag hinein.

So sagte der verletzungsgeplagte David Goffin, in Winston Salem hinter Pablo Carreno Busta an Position zwei gesetzt, spät ab. Für Goffin rückte der US-Amerikaner Eduardo Nava nach, allerdings nicht nur in die erste, sondern auch gleich in Runde zwei. Denn dort wäre Goffin nach einem Freilos gestanden. Nava nutzte seine Chance allerdings nicht, schied gegen Thiago Monteiro in zwei Sätzen aus.

Murray gewinnt gegen Lucky Loser

Besser machte es Pierre-Hugues Herbert, der wie Nava in der Qualifikation gescheitert war. Herbert rückte für den erkrankten Nikoloz Basilashvili nach, ebenfalls gleich in Runde zwei, und steht nach einem Erfolg gegen Federico Coria bereits im Achtelfinale. Gleiches gilt für Lucky Loser Max Purcell, der auch in Runde zwei einstieg und nach dem Sieg gegen Jordan Thompson im Achtelfinale gegen Mikael Ymer spielt.

Yosuke Watanuki, Lucky Loser Nummer vier, gewann zum Auftakt der Hauptfeld-Matches immerhin gegen Jaume Munar, musste dann gegen Marton Fucsovics seinen Abschied nehmen. Die schlechteste Figur unter den Spätberufenen gab Noah Rubin ab: Der Lokalmatador ging gegen Andy Murray mit 2:6 und 0:6 unter. Murray allerdings scheiterte in Runde zwei an Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Winston Salem