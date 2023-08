ATP Winston-Salem: Hanfmann verliert Marathon-Match, Erler/Miedler raus

Yannick Hanfmann hat in der zweiten Runde beim 250er-ATP-Turnier in Winston-Salem ein sehr enges Match gegen Juan Manuel Cerundolo 6:7(3), 7:5, 6:7(4) verloren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 07:14 Uhr

3:24 Stunden standen auf der Uhr des Courts Nummer vier, als der Argentinier Cerundolo die Faust zum Achtelfinal-Einzug ballte. Drei Sätze lagen hinter ihm und dem Deutschen Yannick Hanfmann, der beide Tiebreaks der Partie verlor..

Nach einem größtenteils konstanten ersten Satz beider Akteure, kam der zweite Satz mit sechs verlorenen Aufschlagspielen als kleines Break-Festival daher. Mit dem besseren Ende für den an Position zehn gesetzten Deutschen.Doch fehlte an diesem Tag die notwendige Sicherheit bei eigenem Aufschlag. Erneut wackelten beide Kontrahenten beim Stand von 5:4 wehrte Hanfman bereits zwei Matchbälle ab, dessen dritten Versuch Cerundolo im Tiebreak nutze.

Topgesetzter Coric weiter

Weiter sind die drei topgesetzten Spieler des Turniers. Die Nummer eins des Turniers Borna Coric siegte 6:2, 7:6(2) gegen Rinky Hijikata. Tallon Griekspoor profitierte nach dem ersten Satz (7:6(8) von der Aufgabe jack Drapers. Sebastian Korda hatte gegen Benjamin Bonzi beim 6:2, 6:3-Erfolg nur wenige Probleme zu lösen.

Erler/Miedler unterliegen, Ofner auch im Doppel raus

Auch Alexander Erler und Lucas Miedler mussten an diesem Tag eine Niederlage akzeptieren. das österreichische Topdoppel unterlag der an Nummer drei gesetzten Kombination Hugo Nys und Marcel Zielinski 2:6, 4:6. Auch Sebastian Ofner schied nach seiner Einzel-Niederlage in der Doppelkonkurrenz an der Seite von Max Purcell aus. 2:6, 1:6 lautete das Scoreboard nach 53 Minuten gegen Escobar/Nedovyesov.

