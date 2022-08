ATP Winston Salem live: Dominic Thiem vs. J.J. Wolf im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem auf J.J. Wolf. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im Livestream bei tennistv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 17:35 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf J.J. Wolf

Es wird die erste Begegnung zwischen Thiem und Wolf werden, die Ausgangslage ist völlig offen. Denn für Dominic Thiem wird es das erste Match auf Hartplatz seit dem Turnier in Dubai 2021 werden. Damals verlor der Österreicher gegen Lloyd Harris.

Mit Wolf hat der US-Open-Champion von 2020 gleich eine spannende Aufgabe gezogen. Denn der US-Amerikaner sucht bei jeder Gelegenheit den Weg ans Netz.

Thiem vs. Wolf - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und J.J. Wolf gibt es ab 1 Uhr live im Livestream bei tennistv.com.

