ATP Winston-Salem: Michelsen und Sonego erreichen Endspiel

Alex Michelsen und Lorenzo Sonego bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Winston-Salem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 07:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex Michelsen fehlt noch ein Sieg zu seinem ersten ATP-Tour-Titel

Besonders viel Einzel-Tennis haben die Tennisfans am Halbfinal-Freitag in Winston-Salem nicht zu sehen bekommen. Zunächst machte Lorenzo Sonego beim 6:3 und 6:2 gegen David Goffin relativ kurzen Prozess. Die Partie dauerte trotz des glatten Ergebnisses immerhin knapp 80 Minuten an.

Nur fünf Minuten kürzer standen Alex Michelsen und Pablo Carreno Busta auf dem Court. Dann allerdings musste der Spanier beim Stand von 7:6 (5) und 2:1 für Michelsen wegen einer Verletzung aufgeben.

Und so fehlt Alex Michelsen also nur noch ein einziger Matchsieg zu seinem ersten Turniertitel auf der ATP-Tour. Lorenzo Sonego hat immerhin schon drei Mal als Champion angeschrieben. Zum bislang letzten Mal 2022 in Metz. Referenzgrößen gibt es nicht: Michelsen und Sonego treffen zum ersten Mal aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Winston-Salem