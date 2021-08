ATP Winston-Salem: Nick Kyrgios sagt verletzungsbedingt ab, Andy Murray in Runde zwei

Nick Kyrgios konnte in Winston-Salem aufgrund einer Knieverletzung nicht zum Erstrundenkracher gegen Andy Murray antreten. Der Brite ließ sich von der kurzfristigen Absage des Australiers nicht beirren und qualifizierte sich durch einen lockeren Zweisatzerfolg über Lucky Loser Noah Rubin für die zweite Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.08.2021, 09:55 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht in Winston-Salem bereits in Runde zwei

Es schien alles angerichtet für ein großes Tennisspektakel in Winston-Salem: Publikumsmagnet Nick Kyrgios gegen den dreifachen Grand-Slam-Champion Andy Murray. Ein polarisierenderes Auftaktduell hätten sich die Veranstalter des ATP-250-Turniers in North Carolina wohl kaum erträumen lassen.

Kein Wunder also, dass die sonntägliche Night Session, in der der Erstrundenkracher angesetzt war, restlos ausverkauft war. Nur sehen sollten sämtliche Zuschauer das Match zwischen Kyrgios und Murray nicht. Denn der Australier sagte sein Antreten wenige Minuten vor Beginn der Partie aufgrund einer Verletzung am linken Knie ab.

"Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass es das Risiko wert war, heute zu spielen. Ich muss vorsichtig sein, mich weiter erholen und weiter trainieren", erklärte Kyrgios seinen kurzfristigen Rückzug. Ersatzmann Noah Rubin konnte Murray anschließend nicht fordern, der ehemalige Weltranglistenerste aus Schottland siegte sicher mit 6:2 und 6:0.

"Es war natürlich schwierig für 45 Minuten und dann die ersten paar Spiele, weil man mit dem Trainer eine Strategie für das Spiel besprochen hat, und dann ändert sich das natürlich", meinte der 34-Jährige nach dem Match. In der zweiten Runde trifft Murray mit Frances Tiafoe nun auf den nächsten US-Amerikaner.

