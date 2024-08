ATP Winston-Salem: Sonego überrollt im Finale Michelsen

Lorenzo Sonego hat mit einem 6:0 und 6:3 gegen Alex Michelsen beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Salem den vierten Titel seiner Karriere gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 07:26 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego war in Winston-Salem unwiderstehlich

Eigentlich hätte das Finale von Winston-Salem schon nach vier Spielen zu Ende sein müssen: Da drosch Alex Michelsen nämlich einen Ball voller Frustration ins Publikum, erwischte einen Fan. Aber der Lokalmatador kam mit einer Ermahnung davon. Die Bestrafung übernahm dann eben Lorenzo Sonego. Denn der gewann das Endspiel des letzten 250ers vor Beginn der US Open 2024 mit 6:0 und 6:3.

Sonego feierte damitnach nur 63 Spielminuten seinen insgesamt vierten Turniersieg auf der ATP-Tour. Zuvor hatte der Italiener 2019 in Antalya auf Rasen, 2021 in Cagliari auf Sand und im Jahr darauf in der Halle von Metz gewonnen.

Mit dem Triumph in Winston-Salem schaffte Sonego den Wiedereinzug unter die Top 50, und zwar auf Position 48. Zwei Plätze dahinter findet sich im Live-Ranking Alex Michelsen.

