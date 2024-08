ATP Winston-Salem: Wer kommt mit einem Titel nach New York?

In Winston-Salem fehlen erwartungsgemäß auch in diesem Jahr die großen Namen. Was den Turnierausgang sehr offen lässt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 07:43 Uhr

© Getty Images Mit Francisco Cerundolo sollte in Winston-Salem zu rechnen sein

Eines gleich vorweg: Der deutschsprachige Anteil am Tableau in Winston-Salem ist extrem überschaubar. Lediglich Dominic Stricker nutzt sein Protected Ranking, um Schwung für die US Open zu holen. Da hatte der Schweizer im vergangenen Jahr ja gegen Stefanos Tsitsipas eine Meisterleistung abgeliefert. Stricker, der in Winston gegen Federico Coria eröffnet, war zu Beginn der Saison allerdings von Verletzungspech geplagt.

Angeführt wird das Tableau von Sebastian Baez. Die eigentlich vorgesehene Nummer zwei, Jack Draper, hat nach dem Run bis ins Viertelfinale von Cincinnati, seine Nennung zurückgezogen.

Kräfte schonen vor den US Open?

Grundsätzlich teilt Winston-Salem ja das Los aller übrigen Turniere, die unmittelbar vor den vier Grand-Slam-Events stattfinden (Ausnahme vielleicht: die Australian Open). Die Topspieler sind bereits in Melbourne, Roland-Garros, Wimbledon oder Flushing Meadows. Und all jene, die ins Raster eingetragen sind, halten womöglich mit ihren Kräften haus. Schließlich bieten die US Open in Sachen Preisgeld und Punkte weitaus bessere Perspektiven als das 250er im Bundesstaat North Carolina. Lediglich der Champion in Winston-Salem kassiert mehr US Dollar als all jene, die beim letzten Major des Jahres einfach nur ihr Auftaktmatch bestreiten.

Cerundolo in Umag stark

Aber gut: Ein paar Rückkehrer könnten Matchpraxis ja brauchen. Pablo Carrero Basta etwa (beginnt gegen einen Qualifikanten) . Christopher Eubanks, der 2023 auf Mallorca eines jener erwähnten Events unmittelbar vor den Grand Sams gewonnen hat, würden ein paar Siege auch guttun. Den ersten hat er am Sonntag (Ortszeit) gegen Adam Walton schon mal eingefahren. Nach Abwehr von Matchbällen. Reilly Opelka musste sich dagegen bereits Zizou Bergs geschlagen geben.

Geht es nach der Setzliste, dann müsste Francisco Cerundolo der erste Herausforderer von Landsmann Sebastian Baez sein (das Treffen der beiden Argentinier wäre im Halbfinale möglich). Unf Cerundolo hat zuletzt ja gezeigt, dass er seine Einsätze vor Großereignissen erst nimmt: So hat er unmittelbar vor den Olympischen Spielen eins epischen Endspiel in Umag gegen Lorenzo Musetti gewonnen.

