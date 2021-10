ATP: Wohl auch vorzeitiges Saisonende für Kei Nishikori

Der Japaner Kei Nishikori wird höchstwahrscheinlich erst wieder in der nächsten Saison zum Tennisschläger greifen - zumindest auf öffentlicher Bühne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 21:48 Uhr

© Getty Images Die Saison 2021 scheint für den Japaner Kei Nishikori vorbei zu sein.

Während Kei Nishikori mit Sicherheit keinerlei Bedenken haben muss, dass nicht genügend japanische Yen auf seinem Konto landen - immerhin zählt der 31-Jährige weiterhin zu den absoluten Bestverdienern im gesamten Sportsektor - ist die Lage aus sportlicher Sicht für den Asiaten alles andere als erfreulich. Denn eine mehr als durchwachsene Saison 2021 geht nun mit großer Wahrscheinlichkeit auch vorzeitig zu Ende.

Indian Wells als letzter Auftritt im Jahr 2021

Nishikori zog seine Teilnahme beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bereits am Donnerstag zurück, ist zwar noch für das Indoor-Hartplatz-Event in Stockholm genannt, müsste dort allerdings in die Qualifikation. Dass sich der Mann aus dem Land der aufgehenden Sonne diese letzte Strapaze in diesem für ihn so unstetem Tennis-Jahr noch antut, ist mehr als unwahrscheinlich.

Somit wird der letzte Auftritt des aktuell Weltranglisten-48. in dieser Saison wohl die Zweitrunden-Niederlage beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells gewesen sein, wo er eine Dreisatz-Niederlage gegen den Briten Daniel Evans einstecken musste. Nishikori plagt sich bereits die letzten Monate und Jahre mit Verletzungen herum, neben Schulter- und Rückenproblemen machte dem ehemals Weltranglisten-4. immer wieder auch sein Handgelenk Probleme.