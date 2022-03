ATP, WTA, ITF und die Grand Slams unterstützen die Ukraine

Die weltgrößten Tennisverbände und -organisationen sind sich einig: Die Ukraine muss unterstützt werden. Unter dem Slogan „Tennis Plays For Peace“ läuft seit heute eine Spendenaktion, bei der auch Sie mitmachen können.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 19:12 Uhr

Mit großen Verbänden im Rücken: Sergiy Stakhovsky engagiert sich im Ukraine-Konflikt

Schaut man sich die aktuellen Profilbilder der Instagram-Accounts von der ATP und der WTA an, fällt auf, dass diese nun eine blau-gelbe Schleife zeigen. Am Dienstagnachmittag wurde auf den jeweiligen Plattformen dazu ein Video in den Storys geteilt, das auf die Website tennisplaysforpeace.com aufmerksam machen soll und von Elina Svitolina und Sergiy Stakhovsky produziert wurde. Unter anderem auf der Seite der ATP ist der dazu passende Artikel zu finden.

Jeder Verband spendet 100.000 Dollar

Demnach haben die Organisationen eine gemeinsame Spende in Höhe von 700.000 Dollar auf den Weg gebracht. Nach der einheitlichen Verurteilung der russischen Invasion in die Ukraine vor wenigen Tagen, sollen in den kommenden Wochen weitere Hilfen zur Unterstützung der von der Krise betroffenen Menschen angeschoben werden.

Weiter heißt es, dass alle sieben Organisationen (ATP, WTA, ITF, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und die US Open) am Dienstag jeweils 100.000 Dollar zur Soforthilfe bereitgestellt haben. Unter dem Hashtag #tennisplaysforpeace soll die Aktion über die digitalen Medien vergrößert werden. Auch wird es Bänder geben, die die Spieler:innen beim Turnier von Indian Wells tragen können.

Auch Sie können mitmachen

Unter diesem Link können auch Sie Ihren Teil dazu beitragen, dass das gemeinsame Projekt mehr Unterstützung erfährt. Dazu gibt es hier das Video auf Youtube.