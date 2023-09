ATP Zhuhai: Karen Khachanov und Yoshihito Nishioka bestreiten Finale

Karen Khachanov und Yoshihito Nishioka werden sich im Finale des ATP-250-Turniers von Zhuhai gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 19:17 Uhr

Karen Khachanov schlug Sebastian Korda in zwei Sätzen

Der topgesetzte Karen Khachanov hat beim ATP-250-Turnier im chinesischen Zhuhai das Finale erreicht: Der 27-Jährige setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Sebastian Korda mit 7:5 und 6:4 durch und steht somit erstmals in der laufenden Saison in einem Endspiel.

"Ich habe erwartet, dass es ein sehr schwieriges Spiel werden würde", erklärte Khachanov nach dem Match. "Ich habe mich von Anfang an ziemlich gut gefühlt. Ich denke, das war heute eine sehr solide Leistung."

Im Finale trifft Khachanov auf Yoshihito Nishioka. Der Japaner besiegte Aslan Karatsev am Montag mit 6:4 und 6:4 und verhinderte somit ein rein russisches Finale. Drei der bisherigen vier Duelle mit Nishioka konnte Khachanov für sich entscheiden.

Das Einzel-Tableau in Zhuhai